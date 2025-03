Dal 30 marzo torna l’ora legale: si spostano le lancette avanti di 60 minuti

Torna l‘ora legale in Italia. Come da tradizione, lo spostamento in avanti delle lancette avverrà l’ultima domenica di marzo, che quest’anno cade il 30, penultimo giorno del mese. L’ora legale si protrarrà per tutta la primavera e la stagione estiva, per lasciare nuovamente il passo all’ora solare, nell’ultima domenica di ottobre (il 26).

Come di consueto, i dispositivi digitali si aggiorneranno automaticamente, mentre per gli orologi da polso o da parete si dovrà procedere allo spostamento delle lancette dalle 2 alle 3 di notte, tra sabato 29 e domenica 30 marzo.

L’effetto più visibile di tale passaggio è la possibilità di avere un’ora in più di luce la sera, con conseguente riduzione dei consumi di energia elettrica.

Dal 1996 tutti i Paesi dell’Unione Europea adottano lo stesso calendario per l’ora legale.