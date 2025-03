Adesioni alla Democrazia Cristiana: ad Erice e Santa Ninfa l’ingresso di consiglieri comunali

Ancora ‘campagna acquisti’ da parte della Democrazia Cristiana all’interno delle Amministrazioni comunali in provincia di Trapani. Ad Erice, l’avvocato Piero Spina, consigliere comunale e candidato a sindaco alle ultime elezioni amministrative, aderisce alla Democrazia Cristiana. “Il mio passaggio nella Democrazia Cristiana rappresenta un ritorno alle radici dei valori moderati e cristiani che hanno sempre ispirato il mio impegno politico – dichiara Piero Spina -. Il mio rientro è un impegno rinnovato a lavorare per una società più giusta, inclusiva e attenta alle fragilità. Continuerò a portare avanti politiche che possano rispondere alle esigenze dei cittadini e promuovere il bene comune”. A Santa Ninfa sono invece due le adesioni alla Democrazia Cristiana: Francesco La Sala, consigliere comunale, e Pietro Spina, assessore.

“In provincia di Trapani continua a crescere il numero di rappresentanti delle istituzioni che aderiscono alla Democrazia Cristiana – dichiara Giacomo Scala, segretario provinciale -. Ciò testimonia un rinnovato interesse verso i valori e le idee che rappresentiamo ed evidenzia anche un forte sostegno per il nostro progetto politico. Le adesioni di tanti consiglieri comunali e assessori in tutta la provincia dimostrano che la nostra proposta politica risponde alle esigenze dei cittadini e si inserisce in un percorso che ci porterà a consolidare sempre più la nostra posizione e a lavorare con impegno per il bene delle comunità che rappresentiamo”.