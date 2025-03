Campobello, sequestrati oltre 3 milioni. Colpito l’autista di Matteo Messina Denaro. VIDEO

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, emesso dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti, in particolare, di uno dei principali fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, il suo autista Giovanni Luppino, colui che venne arrestato nel gennaio 2023 assieme all’ex superlatitante, fuori dalla clinica palermitana La Maddalena dove il boss castelvetranese svolgeva le cure per il cancro al colon che poi lo portano pochi mesi dopo l’arresto alla morte.

GUARDA IL VIDEO:

Il sequestro è stato disposto all’esito di un procedimento di prevenzione avviato all’indomani della cattura del latitante su delega della locale Procura della Repubblica – D.D.A. Gli accertamenti, nello specifico, sono stati finalizzati a ricostruire il profilo patrimoniale di Luppino (già condannato, in via definitiva, alla pena di 9 anni e 2 mesi di reclusione) e del relativo nucleo familiare, nonché a tracciare possibili flussi di denaro diretti a finanziare la latitanza del “boss” di Cosa nostra. In tale contesto, è stato possibile individuare numerosi bonifici e assegni emessi a favore di una delle persone più vicine a Messina Denaro, indice di una concreta attività di sostegno assicurata attraverso la messa a disposizione di ingenti somme di denaro. Il Tribunale di Trapani ha disposto il sequestro di: 2 società operanti nel settore della coltivazione, lavorazione e conservazione di frutti oleosi, frutta e ortaggi, ubicate entrambe a Campobello di Mazara; 7 immobili (appartamenti e terreni), localizzati a Campobello di Mazara (TP) e Castelvetrano (TP); 3 rapporti bancari; un autoveicolo, il tutto per un valore complessivo stimato in oltre 3 milioni di euro.