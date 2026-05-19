Trapani Comix & Games: presentata la settima edizione dal 22 al 24 maggio 

È stata presentata questa mattina, nella sala conferenze della Biblioteca Fardelliana, la settima edizione di Trapani Comix & Games, in programma dal 22 al 24 maggio tra Villa Margherita e diversi luoghi culturali della città. La manifestazione, organizzata da Nerd Attack ETS con il Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, conferma e amplia la propria vocazione di festival di riferimento per il fumetto, il gioco e la cultura pop nel Centro-Sud Italia. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l’Assessora alla Cultura Rosalia d’Alí, l’Assessore agli Eventi Andrea Genco, il Consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese Filippo De Vincenzi, e per Nerd Attack ETS Francesco Tarantino, Erick Cannamela, Gianni Federico, Riccardo Orsini e Marco Rizzo.

Il festival: novità, ospiti e programma

«Trapani Comix & Games è ormai parte integrante dell’identità culturale della nostra città – ha dichiarato il Sindaco Giacomo Tranchida -. In sette anni il festival è diventato un appuntamento riconosciuto a livello nazionale, capace di attrarre pubblico da tutta la Sicilia e dalla penisola, generando un indotto significativo per il commercio, la ricettività e l’immagine complessiva di Trapani». L’Assessora alla Cultura Rosalia d’Alí ha sottolineato come il festival sia ormai «un appuntamento fisso, atteso e partecipato da appassionati di ogni età», capace di trasformare Villa Margherita e l’intera città in uno spazio dedicato al fumetto e alla cultura pop. «Trapani Comix & Games si inserisce pienamente nella rete dei festival e delle rassegne culturali della Sicilia occidentale – ha dichiarato – un modello di collaborazione stabile tra eventi, istituzioni culturali e scuole. Il Trapani Comix non è più soltanto un evento racchiuso in tre giornate ma un percorso culturale diffuso che coinvolge gli spazi della cultura cittadina e si intreccia con le politiche culturali del territorio».

Un festival cresciuto in sette anni

Ha inoltre evidenziato il valore del progetto europeo “Comix in the Library”, nato dalla collaborazione tra Nerd Attack ETS e la Biblioteca Fardelliana con il coordinamento di Giuseppina Vullo. Il progetto ha promosso il linguaggio del fumetto come strumento educativo e sociale, affrontando temi legati alla legalità e favorendo l’avvicinamento alla lettura da parte delle nuove generazioni. «Il festival rappresenta uno degli eventi di punta della città – ha evidenziato l’Assessore agli Eventi Andrea Genco – , un appuntamento che parla in particolare alle nuove generazioni, valorizza il protagonismo giovanile e l’associazionismo locale. Investire su questi linguaggi significa investire sui ragazzi e sul loro modo di vivere la cultura». «Il fumetto è cultura a tutti gli effetti – ha dichiarato il Consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese Filippo De Vincenzi -. Come istituzione culturale storica della città scegliamo di affiancare Trapani Comix perché crediamo che la nona arte abbia la stessa dignità della musica e del teatro, e perché il dialogo e la condivisione tra linguaggi diversi è la strada che permette alla cultura di radicarsi nel territorio e di intercettare le nuove generazioni».

Una città che diventa festival

L’edizione 2026 amplia ulteriormente la propria presenza sul territorio cittadino. Oltre agli spazi tradizionali di Villa Margherita, il festival coinvolgerà diversi luoghi culturali di Trapani, tra cui il Complesso di San Domenico, Palazzo Cavarretta, il Museo San Rocco e l’ex asilo liberty della Villa Margherita. Anche il progetto “Comix in Vetrina” prosegue il proprio percorso di coinvolgimento urbano: oltre venti artisti del territorio hanno infatti reinterpretato 120 vetrine commerciali e spazi cittadini attraverso opere ispirate alla cultura pop e al fumetto.

C.B. Cebulski, Mirka Andolfo e Leandro Fernández: un’edizione internazionale

«La settima edizione segna un salto di scala – ha spiegato Marco Rizzo -. Per la prima volta in un festival del fumetto del Centro-Sud Italia arriva C.B. Cebulski, Editor-in-Chief di Marvel Comics, e questo dice molto del posizionamento che Trapani Comix ha saputo costruirsi». Cebulski sarà protagonista di incontri pubblici e della nuova area Portfolio Review, dove selezionerà e incontrerà giovani aspiranti fumettisti, offrendo loro un’occasione concreta di confronto professionale. Accanto a lui arriverà anche Leandro Fernández, artista argentino noto per il suo lavoro su personaggi iconici come Batman, Wolverine e Punisher, oltre che per collaborazioni con Netflix. La sua partecipazione nasce dalla collaborazione con l’Instituto Cervantes, che rafforza ulteriormente il profilo internazionale del festival. Il manifesto della VII edizione, firmato da Mirka Andolfo, rilegge in chiave contemporanea una leggenda della tradizione trapanese: quella del pirata Serisso. La moglie del pirata – vittima nel racconto originario – diventa qui una piratessa fantascientifica e protagonista del proprio destino. Sullo sfondo, il rosone di Sant’Agostino con i simboli delle tre grandi religioni monoteiste, in un dialogo tra patrimonio simbolico locale e immaginario contemporaneo.

“Diabolik sbarca in Sicilia”: il fumetto incontra Segesta

Tra le novità più attese figura “Diabolik sbarca in Sicilia”, il nuovo progetto firmato da Marco Rizzo e realizzato in collaborazione con Trapani Comix & Games, CoopCulture e il Parco Archeologico di Segesta. «Ho immaginato Diabolik muoversi tra le colonne del tempio di Segesta alla ricerca di un misterioso artefatto – ha raccontato Rizzo – mescolando mito, archeologia e immaginario noir». Il volume sarà distribuito durante la stagione teatrale del Parco Archeologico di Segesta e nei giorni del festival. L’ex asilo liberty della Villa Margherita ospiterà inoltre una mostra dedicata alle tavole originali del progetto, con i disegni di Claudio Stassi. Si aggiungono così alle altre esposizioni della manifestazione, tra cui quelle dedicate a Emanuele Fior, Giacomo Bevilacqua e Katja Centomo.

Le novità: Area Books, Indy Games, Portfolio Review e Taverna di Sospiro

La VII edizione introduce diverse nuove aree tematiche. L’Area Books, dedicata alla narrativa di genere, è curata dalla scrittrice trapanese Stefania Auci, autrice del bestseller internazionale I leoni di Sicilia. L’Area Indy Games sarà dedicata al videogioco indipendente, mentre la Portfolio Review consentirà ad aspiranti fumettisti di confrontarsi direttamente con editori e professionisti del settore. Si rinnova inoltre il sodalizio internazionale con la Yamato Cup di Buenos Aires, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama mondiale del cosplay. Tra le installazioni più suggestive, “La Taverna di Sospiro”, un villaggio medievale allestito nel cuore di Villa Margherita e dedicato alla memoria di Toto Sospiro, storico collaboratore del festival recentemente scomparso.

Fumetto, creator, musica e cultura pop: una line-up trasversale

«Abbiamo costruito una line-up che riflette l’identità ibrida e contemporanea del festival – hanno dichiarato i Nerd Attack ETS -. Fumetto, narrativa, creator digitali e musica live convivono in un programma che parla a generazioni diverse». La line-up dell’edizione 2026 è stata costruita seguendo i principali trend del settore e cercando di creare connessioni tra le diverse aree del festival, affinché il pubblico possa attraversare esperienze differenti mantenendo un filo narrativo comune. Particolare attenzione è stata dedicata ai creator digitali che negli ultimi anni si sono distinti per la capacità di affrontare temi sociali e culturali coinvolgendo un pubblico trasversale, oltre a band, spettacoli e produzioni editoriali innovative selezionate attraverso un lavoro di ricerca sviluppato durante tutto l’anno. Tra gli ospiti annunciati figurano anche gli attori Paolo Briguglia (I Cento Passi, L’invisibile) ed Ester Pantano (Màkari, Diabolik), insieme agli autori Salvo Toscano e Charlotte Rose.

Collaborazioni istituzionali e partner

Trapani Comix & Games 2026 si conferma una manifestazione costruita attraverso una fitta rete di collaborazioni pubbliche e private, che negli anni ha contribuito alla crescita culturale e turistica dell’evento. Come sottolineato dagli organizzatori, il festival è stato inserito nella rete dei festival e delle rassegne letterarie della Sicilia occidentale e viene promosso anche nei principali canali e appuntamenti dedicati alla valorizzazione culturale e turistica del territorio. Trapani Comix & Games 2026 vede il coinvolgimento di numerose istituzioni pubbliche e partner privati. La manifestazione è sostenuta dalla Regione Siciliana attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive, che ha finanziato il festival tramite un bando dedicato agli eventi capaci di generare attrattività turistica e culturale. Collaborano inoltre il Libero Consorzio Comunale di Trapani, il Comune di Trapani, il Luglio Musicale Trapanese, la Camera di Commercio di Trapani, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CoopCulture, il Parco Archeologico di Segesta e numerose realtà del territorio. Importante anche il contributo dei partner privati, tra cui Automondo in qualità di main partner, insieme a diverse aziende coinvolte nelle attività collaterali del festival.

Programma completo su wwe.trapanicomix.com.

Inaugurata alla Fardelliana la nuova sezione sul fumetto

Nel corso della conferenza stampa è stata inaugurata ufficialmente alla Biblioteca Fardelliana la nuova sezione permanente dedicata al fumetto, nata nell’ambito del progetto europeo “The Europe Challenge” e del percorso “Comix in the Library”, promosso da Nerd Attack ETS in collaborazione con la Biblioteca Fardelliana. L’iniziativa, sviluppata tra gennaio e maggio 2026, ha coinvolto scuole, studenti, docenti e comunità locali attraverso incontri, laboratori e attività formative finalizzate a valorizzare il linguaggio del fumetto.