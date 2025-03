“The Hurt Locker” entra nell’Olimpo di Hollywood

Disponibile su Prime Video, “The Hurt Locker” è un war movie che è entrato nell’Olimpo di Hollywood, grazie a una sfilza meritatissima di vittorie e candidature agli Oscar, Golden Globe, BAFTA e tanto altro.

La scelta di questo film per la mia recensione di oggi 8 marzo “Festa della donna”, è per ricordare il nostro valore nel mondo in ogni ambito: in cinematografia Kathryn Bigelow è stata la prima donna nella storia del cinema a vincere una statuetta come miglior regista, grazie a questo film.

Una donna che conquista un premio con un film bellico.

Una regia e una scrittura che non optano per il classico ritmo serrato da combattimento, ma che seguono il normale flusso degli eventi, con l’evidente influenza giornalistica donata dalla sceneggiatura curata da Mark Boal, un giornalista di guerra.

Una pellicola che rispecchia l’ambivalenza insita nell’essere umano: cinismo e moralità, due opposti che convivono e che anzi si stringono paradossalmente la mano in contesti come quello iracheno, dove la morte è dietro ogni angolo… e dove i soldati stessi sono dispensatori di morte.