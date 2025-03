Pantelleria, un elicottero da Trapani soccorre e trasporta in ospedale un giovane

Un’operazione di soccorso d’emergenza è stata portata a termine con successo la scorsa notte grazie all’intervento di un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare, di base a Trapani. Il velivolo ha effettuato il trasferimento urgente di un ragazzo da Pantelleria all’ospedale Civico di Palermo per un intervento chirurgico specialistico.

Le dinamiche e il risultato dell’operazione.

L’operazione è stata attivata su richiesta della Prefettura di Trapani e coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara). L’equipaggio ha prima imbarcato un’équipe medica dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, per poi dirigersi verso l’isola. Sul posto, il personale del 118 ha affidato il paziente ai sanitari dell’Aeronautica Militare per il trasferimento.

In meno di un’ora, il giovane è stato trasportato a Palermo e consegnato ai medici dell’ospedale per le cure necessarie. L’intera missione, compreso il rientro alla base di Trapani, si è conclusa in circa tre ore.