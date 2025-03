Appuntamenti giubilari alla Forania di Marsala e Petrosino

Nell’anno giubilare che si sta celebrando nel 2025, la Forania di Marsala-Petrosino ha organizzato una serie di appuntamenti giubilari. Ecco nel dettaglio. Martedì 11 marzo, ore 19, auditorium Santa Cecilia di Marsala, catechesi sul Giubileo; si replica alle ore 21 nella parrocchia Maria Ss. Addolorata di Strasatti. Domenica 16 marzo, in tutte le chiese della Forania raccolta fondi per l’opera foraniale di carità del Giubileo, sostenendo così il centro di ascolto delle dipendenze patologiche che sorgerà in un bene confiscato. Giovedì 20 marzo, ore 21, chiesa del Carmine, Veglia per i missionari martiri presieduta dal Vescovo. Lunedì 24 marzo, ore 21, Santuario Madonna di Birgi, catechesi sul Giubileo. Venerdì 28 marzo (ore 19-22) e sabato 29 marzo (ore 9-12), nel Santuario Madonna della Cava, confessioni. Martedì 6 maggio, ore 21, con partenza dalla chiesa madonna delle Grazie al Cassaro, pellegrinaggio giubilare al Santuario Madonna della Cava dove verrà celebrata la santa messa.