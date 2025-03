Con HelloFly nuovo collegamento aereo estivo tra Pantelleria e Perugia

Pantelleria si conferma sempre più accessibile grazie al nuovo collegamento aereo operato da HelloFly tra l’isola e Perugia. La nuova rotta, disponibile dal 7 giugno al 27 settembre, sarà operata ogni sabato con aeromobili Dash 8-400 da 78 posti, con tariffe a partire da 72 euro a tratta, tasse incluse. L’annuncio è stato dato durante un incontro con la stampa e gli operatori turistici, tenutosi nella serata di ieri, alla presenza del Sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, di Teodosio Longo, CEO di HelloFly, di rappresentanti delle autorità aeroportuali e degli operatori del settore turistico. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per discutere delle prospettive di crescita del turismo e della connettività dell’isola.

Teodosio Longo, CEO di HelloFly, ha sottolineato il valore strategico di questo nuovo collegamento: “La collaborazione con l’aeroporto ‘San Francesco d’Assisi’ è ormai consolidata. Dopo il successo della rotta per Lampedusa, siamo lieti di aggiungere anche Pantelleria, offrendo così ai viaggiatori umbri un accesso diretto a due gioielli del Mediterraneo. Siamo certi che questo collegamento contribuirà a rafforzare il turismo e a valorizzare le bellezze uniche dell’isola”. “Pantelleria è una destinazione unica, che merita collegamenti sempre più efficienti e diretti. Questo nuovo volo con Perugia rappresenta un’importante occasione per rafforzare il turismo e le relazioni con l’Umbria, una regione che ha sempre dimostrato interesse per la nostra isola. Ringrazio HelloFly e tutti gli attori coinvolti per aver reso possibile questa nuova connessione, che contribuirà a rendere Pantelleria sempre più attrattiva e facilmente raggiungibile,” ha dichiarato il sindaco D’Ancona.

Anche Umberto Solimeno, Direttore Generale dell’aeroporto dell’Umbria, ha sottolineato l’importanza di questa nuova rotta: “L’attivazione di nuove rotte è sempre un segnale positivo per il nostro scalo e per il territorio. Pantelleria è una destinazione di grande fascino e siamo certi che questo collegamento, così come quello per Lampedusa, sarà apprezzato dai passeggeri umbri e non solo”.

Orari dei voli HelloFly da/per Perugia-Pantelleria

Andata: sabato, Perugia 12.10 – Pantelleria 13.35

Ritorno: sabato, Pantelleria 14.05 – Perugia 15.40

I biglietti sono già disponibili su www.hellofly.it e presso le migliori agenzie di viaggio.

L’Amministrazione Comunale di Pantelleria invita cittadini e visitatori a usufruire di questa nuova opportunità di viaggio, che rafforza il legame tra l’isola e il resto del Paese, facilitando gli spostamenti e contribuendo alla crescita del turismo locale.