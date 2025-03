I Fenici Rugby Marsala incontrano Don Luigi Ciotti, il 9 marzo in campo contro Catania

Ritorna il rugby a Marsala domenica 9 marzo alle 12.30 presso lo Stadio Municipale “Lombardo Angotta” con la formazione dei Fenici del Rugby che affronterà in un’avvincente match, i pari età del CUS Catania. Sarà una partita importante in vista di chi dovrà raggiungere la vetta della classifica in questa seconda fase dei play off. Una sorpresa nei giorni scorsi al campo polivalente “Gaspare Umile” di via Istria: il Centro, che ha vinto un importante riconoscimento a livello europeo, ha visto il saluto di Don Luigi Ciotti ai tantissimi giovani atleti. Il Presidente di Libera, che sta svolgendo un tour in Provincia di Trapani in vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno delle vittime di mafia, si è soffermato a parlare con i ragazzi, anche i più piccoli, il Presidente Moreno Debiasi e i fondatori de I Fenici, Sigfrido Russo e Marco Quattrociocchi.