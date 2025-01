Marsala: Il Centro Polifunzionale “Gaspare Umile” premiato come Ambasciatore dei progetti Europei di Sviluppo Regionale￼

ll Centro Aggregativo Polifunzionale “Gaspare Umile”, gestito dall’associazione I Fenici in collaborazione con il Marsala Calcio Femminile, è stato insignito del prestigioso riconoscimento di “Ambasciatore del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” dalla Regione Siciliana.

La riqualificazione del campo fu avviata dalla precedente amministrazione

Il progetto di riqualificazione del campo Gaspare Umile, avviato dalla precedente amministrazione e oggi sostenuto dall’attuale governo cittadino si è distinto per aver trasformato il campo in un luogo di inclusione sociale e crescita personale. Questa iniziativa ha avuto un impatto particolarmente positivo nei quartieri popolari, rafforzando il tessuto sociale e culturale della comunità.

Grazie all’impegno dell’associazione I Fenici Rugby e del Marsala Calcio Femminile, il centro è diventato un punto nevralgico per l’aggregazione, la formazione e il supporto ai giovani e alle famiglie del territorio. Tra i tanti progetti di successo, il laboratorio gratuito di inglese, che offre ai giovani un’opportunità formativa di alto livello.

I volontari

Non si possono però dimenticare i tanti volontari che, a vario titolo, con il loro straordinario impegno quotidiano, hanno reso possibile il successo di questa iniziativa;

Le attività organizzate – come lo shop solidale, gli aiuti alle famiglie, ai ragazzi con necessità di sostegno , il laboratorio ecologico e persino l’organizzazione di momenti di festa come il “complemese” – rappresentano il cuore pulsante di questa struttura.



“Affinché i traguardi raggiunti possano consolidarsi e crescere ulteriormente – affermano in una nota gli attuali gestori – è fondamentale che l’Amministrazione comunale rinnovi e implementi il suo impegno, affidando in modo stabile la gestione del campo sportivo e delle strutture annesse a chi ha già dimostrato con trasparenza, competenza e capacità di poter fare la differenza per la comunità.

Il Centro Polifunzionale “Gaspare Umile” è ormai un pilastro di rinascita sociale e culturale per il territorio di Marsala: il sostegno delle istituzioni sarà cruciale per garantire la continuità e l’espansione di queste iniziative”.