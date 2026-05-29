Addio al dottor Rocco Benenati, il cordoglio dell’Ordine dei Medici di Trapani

L’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Trapani partecipa con profonda commozione al dolore per la scomparsa del dottor Rocco Benenati, 73 anni, medico anestesista, stimato e apprezzato in tutta la comunità. Nel corso della sua carriera, svolta con passione e grande senso del dovere, ha ricoperto il ruolo di primario presso l’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo e presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Ha rappresentato un autentico esempio di dedizione alla professione medica e ai valori umani che essa custodisce.

Lascia un grande vuoto non solo nel mondo sanitario, ma anche nel cuore di quanti in questi anni hanno avuto modo di conoscere le sue peculiarità umane e professionali. Il presidente e tutto il consiglio direttivo si uniscono al dolore della famiglia esprimendo vicinanza e sincere condoglianze alla moglie Vita, ai figli Dottoressa Antonina Benenati e dottor Vincenzo Benenati e ai familiari tutti. I funerali saranno celebrati oggi, 29 maggio 2026, alle ore 16:00 presso la Parrocchia San Paolo di Alcamo.