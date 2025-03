Da Roma verso l’archiviazione della Strage di Ustica

Si torna a parlare della strage di Ustica e non ci sono notizie positive sul fronte giudiziario. La Procura di Roma ha chiesto al gip l’archiviazione dell’ultima inchiesta sul Dc-9 Itavia precipitato nel mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980, causando 81 vittime, mentre volava sulla tratta Bologna-Palermo. Nonostante anni di indagini, la Procura non è riuscita a identificare la nazionalità dei caccia militari che la sera della tragedia sorvolavano i cieli di Ustica e che potrebbero aver causato l’abbattimento dell’aereo. Viene esclusa l’ipotesi di una bomba esplosa a bordo ma non sono bastate decine di rogatorie internazionali, soprattutto verso Francia e Stati Uniti, nè le numerose testimonianze raccolte nel corso degli anni. Gli inquirenti avrebbero riscontrato scarsa trasparenza da parte dei paesi coinvolti.