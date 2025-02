WhatsApp in down, “caricamento in corso” ma non carica

Ci sono dei problemi in questi minuti con WhatsApp, l’Applicazione di messaggistica istantanea. Un messaggio compare: “Connessione in corso” ma non arriva mai nonostante il cellulare sia connesso. Molti utenti stanno riscontrando problemi a utilizzare WhatsApp, in pratica prendo la schermata, la piattaforma non riesce a connettersi ai server e dunque a inviare o ricevere messaggi. I malfunzionamenti sono iniziati verso le 16 di oggi come risulta dalle segnalazioni raccolte dal portale DownDetector. Il problema – che a tratti però pare via via rientrare – sta accadendo in tutto il mondo.