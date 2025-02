Separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, la riforma e la contrarietà dei togati

Ci sono magistrati che, i cosiddetti pm, che lavorano a sostegno dei castelli accusatori e che poi negli anni diventano giudici. Per capire cosa sia la riforma della “separazione delle carriere” voluta dal Governo, potremmo usare questa breve frase come sunto. Anche se la vicenda è assai complessa. Per l”Esecutivo, un giudice dovrebbe essere terzo e imparziale nel suo ruolo e il pm non può – a suo dire – garantirlo. Così la riforma imporrebbe la scelta all’inizio della carriera e per tutta la vita giuridica: funzione giudicante o requirente? La riforma costituzionale della magistratura ordinaria però, dovrebbe essere in condivisa con i diretti interessati e non essere imposta dalla maggioranza parlamentare. Lo sciopero di queste ore da parte dei togati contro la separazione delle carriere ha unito la stragrande maggioranza di giudici e pm. La protesta lanciata dall’Associazione nazionale magistrati ha sfiorato l’80% di adesioni a livello nazionale, con punte al Nord e una larga partecipazione nelle Procure anche al Sud. Il procuratore capo Nicola Gratteri in particolare ha affermato: “Non riteniamo sia proporzionato toccare la Costituzione per quattro magistrati l’anno che da pm chiedono di diventare giudici. Mi pare sia qualcosa di veramente sproporzionato e quindi per noi è normale ed è ovvio che questa riforma sottenda a qualcos’altro. Negli Stati, dove c’è stata la separazione delle carriere, poi poco dopo il pubblico ministero è passato sotto l’Esecutivo. Di questo non si sente assolutamente l’urgenza. I problemi della giustizia sono altri, le emergenze sono altre”.

La storia della riforma costituzionale

Il 16 gennaio 2025 la Camera dei Deputati – in tempi ristrettissimi per il vero, per una riforma costituzionale e senza emendamenti – ha approvato il testo della proposta di legge di riforma costituzionale in tema di separazione delle carriere (p.d.l. n. C. 1917, di iniziativa della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio). Il disegno di legge è ora all’esame del Senato (d.d.l. n. S. 1353). Se la legge è approvata con la maggioranza di due terzi da ciascuna Camera nella seconda votazione non si fa luogo a referendum confermativo; viceversa, se la legge è approvata solo con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sempre nella seconda votazione, è soggetta a referendum ed è promulgata in presenza della maggioranza dei voti validi degli elettori.

Cosa prevede la riforma sulla separazione delle carriere?

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e si specifica che “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente” (art. 3 del d.d.l., che sostituisce l’art. 104, co. 1 Cost.); resta fermo, nell’art. 107, co. 3 Cost., che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni”, ma si introduce il principio delle “distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”, la cui disciplina viene demandata alle norme sull’ordinamento giudiziario (art. 2 del d.d.l., di modifica dell’art. 102, co. 1 Cost.). Si noti che, in assenza di previsioni costituzionali, risulta di fatto demandata alla legge ordinaria sia la disciplina del concorso (un unico concorso o due diversi?) sia la competenza per la formazione dei magistrati (un’unica Scuola Superiore della Magistratura o due?); le competenze dell’unico organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura, vengono ripartite in tre nuovi organi: dall’attuale unico CSM si passa a due CSM ed un’Alta Corte disciplinare; tre organi al posto di uno, quindi.

La nascita di due Consigli Superiori della Magistratura

Composizione dei due CSM (art. 3 del d.d.l., che sostituisce l’art. 104 Cost.): sorteggio da un elenco, per i laici; sorteggio secco per i togati. In particolare:

un membro togato di diritto: rispettivamente, il primo presidente della Cassazione (CSM giudicante) e il procuratore generale della cassazione (CSM requirente). un terzo di membri laici estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune: devono essere professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. L’elenco è predisposto entro sei mesi dall’insediamento del Parlamento ed è compilato mediante elezione; due terzi di membri togati estratti a sorte tra tutti i magistrati: rispettivamente, tra i magistrati giudicanti (CSM giudicante) – oltre 7.000 giudici civili e penali – e tra i magistrati requirenti (CSM requirente) – oltre 2.000 pubblici ministeri – “nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge” ordinaria. vicepresidente di ciascun CSM eletto dall’organo fra i componenti laici designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. i componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. i componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale

Competenze dei due CSM (art. 4 del d.d.l., che sostituisce l’art. 105 Cost): spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Rispetto ad oggi la sostanziale novità è che viene esclusa la competenza del CSM in tema di provvedimenti disciplinari.

Ci sarà una nuova Alta Corte disciplinare

Istituzione dell’Alta Corte disciplinare (art. 4 del d.d.l., che sostituisce l’art. 105 Cost.), che assorbe funzioni oggi svolte dal CSM e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili (in sede di impugnazione): “la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare”.

Composizione dell’Alta Corte disciplinare art. 4 del d.d.l., che sostituisce l’art. 105 Cost.): 15 giudici

tre laici, nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre laici estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione; sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità presidente eletto dall’Alta Corte tra i laici, cioè tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. i giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. l’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Impugnazione delle decisioni dell’Alta Corte: contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata

delle decisioni dell’Alta Corte: contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata Illeciti disciplinari e aspetti procedurali: la legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Corte di Cassazione: nomina di consiglieri per meriti insigni

Si prevede una deroga alla separazione delle carriere stabilendo che il CSM giudicante possa nominare per meriti insigni quali consiglieri di Cassazione (e, quindi, giudici) i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni. I pubblici ministeri, pertanto, potranno diventare giudici per meriti insigni, su designazione del CSM giudicante. Resta ferma la possibilità, già prevista oggi, di nominare altresì consiglieri di Cassazione per meriti insigni i professori ordinari di università in materie giuridiche e agli avvocati con almeno quindici anni di esercizio, iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori (art. 5 del d.d.l., di modifica dell’art. 106 Cost.).