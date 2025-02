Vincenzo Schettini incontra 1.200 studenti trapanesi al Teatro Ariston

Venerdì 28 febbraio al Cine Teatro Ariston a Trapani Vincenzo Schettini incontrerà più di 1200 studenti di diversi Istituti della città (I.C Giovanni XXIII di Paceco, I.I.S.S. Fardella-Ximenes, I.I.S.S. Rosina-Salvo, I.I.S.S. Vincenzo Florio. I.C. Giuseppe Montalto di Misiliscemi, I.C. Pertini, I.C “Ciaccio Montalto) per presentare il suo libro dal titolo “Ci vuole un fisico bestiale”. La sera poi sarà sul palco del Teatro Impero di Marsala alle ore 21. Con oltre un milione di followers, Schettini è il professore di fisica italiano più seguito sui social media e le sue lezioni coinvolgenti appassionano quotidianamente ragazzi e adulti. Nel nuovo libro “Ci vuole un fisico bestiale” l’autore narra, in modo unico e inimitabile, le vicende dei sette celebri fisici che hanno plasmato la storia, svelando come le loro scoperte continuino a influenzare la nostra esistenza ancora oggi.

Da Leonardo da Vinci a Marie Curie, da Einstein a Tesla, il giovane docente ci conduce attraverso un affascinante viaggio nel tempo, dimostrando che anche gli scienziati sono stati, e sono tuttora, degli autentici influencer della nostra realtà attuale. Schettini offrirà agli studenti la sua prospettiva unica sulla fisica, evidenziando come la scienza possa trasformarsi in un’affascinante forma di intrattenimento. L’incontro è organizzato dall’I.C. “GIOVANNI XXIII”, di cui è Dirigente Scolastica Barbara Mineo, in collaborazione con Demea eventi culturali e si svolgerà in due momenti: il primo alle ore 9.30, il secondo alle ore 11.30. “C’è grande attesa per l’esperienza educativa importante che unisce diletto e apprendimento al fine di promuovere il piacere e l’amore per la lettura e lo sviluppo dello spirito critico”, dice la Dirigente Barbara Mineo. Referenti del progetto lettura dell’I.C. “Giovanni XXIII” sono le professoresse Angela Rindinella e Francesca Milana.