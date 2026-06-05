Vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere di Marsala, avviso per il servizio

Da giorni in molti lamentavano l’assenza di pulizia delle spiagge marsalesi, considerato che l’estate, in pratica, è già iniziata. In più litorali i cittadini hanno lamentano la presenza di rifiuti e alghe ad invadere la spiaggia, da nord a sud. Il settore Servizi Pubblici Locali del Comune di Marsala ha pubblicato subito l’Avviso per acquisire manifestazioni di interesse al fine di procedere all’affidamento del servizio di “vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere”, lungo i litorali Nord e Sud del territorio. L’appalto – per il periodo 15 giugno/10 settembre 2026 – include la collocazione di tre torrette di avvistamento, ciascuna con 4 assistenti bagnanti divisi in due turni (ore 9/19). A supporto degli assistenti bagnanti, anche un pattino di salvataggio per ogni postazione istituita. Termini e modalità di partecipazione sono riportati nell’Avviso, online alla pagina: https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/vigilanza-e-salvataggio-nelle-spiagge-libere-del-comune-di-marsala-per-la-stagione-balneare-2026