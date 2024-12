Vincenzo Schettini porta a Marsala “La fisica che ci piace”

Vincenzo Schettini, il professore di Fisica che ha creato il format famoso sui Social e anche in tv “La fisica che ci piace”, arriva a Marsala per l’unica data in Sicilia Occidentale. Il 28 febbraio alle ore 21, il Teatro Impero verrà scaldato dall’energia ‘gravitazionale’ del prof più amato del web che adesso porta anche in tour in uno spettacolo elettrizzante il suo format di successo, diventato anche un libro.

Che cos’hanno in comune un proiettile e le montagne russe? Perché le fette biscottate cadono sempre dalla parte imburrata? Com’è possibile che gli uccelli appoggiati sui cavi dell’alta tensione non prendano la scossa? È sorprendente scoprire come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. Il fascino di questa materia è spesso eclissato dal timore di non riuscire a comprenderla. Ed è qui che entra in gioco Vincenzo Schettini: con lui, la fisica diventa magia.