La Sicilia è tra le mete più amate dalle coppie straniere per sposarsi

La Sicilia si colloca tra le sei regioni più amate dagli sposi stranieri che, nel 2024, hanno scelto l’Italia come destinazione per il loro matrimonio. Questo è quanto emerge dall’ultima ricerca del Centro Studi Turistici di Firenze, commissionata da Italy For Weddings, la divisione di Convention Bureau Italia, l’ente privato nazionale che si occupa di promuovere il turismo nella meeting industry. Secondo lo studio, il Centro Italia continua a essere la zona più popolare per i matrimoni degli stranieri, con il 31,1% delle preferenze, seguito dalle regioni del Sud e delle Isole con il 29,3%. Al terzo e quarto posto troviamo il Nord Ovest con il 22,9% e il Nord Est con il 16,5%. La presidente di Convention Bureau Italia, Carlotta Ferrari, commenta: “I dati mostrano chiaramente come la combinazione di paesaggi iconici, design italiano e tradizioni locali continui a rendere l’Italia una destinazione unica per i matrimoni. Questo è un motivo di orgoglio nazionale, poiché il nostro Paese si conferma leader mondiale del settore, grazie alla sua reputazione di qualità ed esclusività. Il settore cresce costantemente, e pur essendoci una stabilizzazione rispetto agli anni passati, resta una delle principali leve del turismo italiano. Un sentito ringraziamento va al Ministero del Turismo per il supporto fornito al settore“.

Sicilia tra le sei regioni più gettonate

Nel 2024, sei regioni si sono distinte per il numero di prenotazioni effettuate dagli sposi stranieri. La Sicilia si affianca a Toscana, Campania, Puglia, Lombardia e Piemonte in questa classifica. In generale, il settore del turismo legato ai matrimoni continua a premiare l’intera Italia: oltre 15.000 matrimoni sono stati celebrati nel 2024, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente, generando un indotto vicino al miliardo di euro. Cresce anche la domanda da parte di coppie provenienti da paesi lontani, con gli Stati Uniti come principale mercato di riferimento, seguiti da Giappone e Emirati Arabi. Nel 2024, inoltre, è aumentata la percentuale di matrimoni organizzati con il supporto di wedding planner (dal 44,2% al 46,3%), un dato che sottolinea il valore di questa figura professionale e il suo impatto sul settore, in particolare in eventi come “Italy for Weddings – The Event.”

Le tendenze per i matrimoni

Le coppie straniere preferiscono sempre di più matrimoni intimi o “small” (25,2%), seguiti dalle wedding week (19,8%) e dai matrimoni eco-friendly (12,9%). Buon riscontro anche per i matrimoni nelle vigne (12,3%) e per il rinnovo delle promesse (5,4%). Per quanto riguarda le location, le ville restano la scelta preferita per le nozze (23,9%), seguite da residenze storiche (13,8%), borghi (12,4%) e castelli (11,9%).