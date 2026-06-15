Trapani, avviata la pulizia delle strade del centro storico

Un risveglio all’insegna del decoro e della cura della città. Si sono conclusi già nelle prime ore della mattinata gli interventi di lavaggio straordinario delle strade del centro storico di Trapani e delle zone limitrofe, avviati all’alba per garantire la massima efficacia delle operazioni e limitare l’impatto sulla vita quotidiana della città. L’intervento ha interessato alcune delle aree più frequentate del capoluogo, restituendo pulizia e ordine agli spazi urbani che rappresentano il biglietto da visita della città per residenti e visitatori. Le operazioni si inseriscono nell’ambito delle attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio urbano promosse dall’Amministrazione comunale.

“Prendersi cura della città significa occuparsi anche di quei dettagli che spesso passano inosservati ma che incidono profondamente sulla qualità della vita dei cittadini e sull’immagine che Trapani offre a chi la vive e a chi la visita – dichiara l’assessore comunale Peppe La Porta -. La pulizia e il decoro urbano non sono soltanto una questione estetica, ma rappresentano un segno concreto di rispetto verso la nostra comunità e verso il patrimonio storico e culturale che custodiamo ogni giorno”.

L’assessore sottolinea inoltre come l’attenzione agli spazi pubblici debba essere un impegno costante e condiviso.

“Una città più pulita è una città che trasmette senso di appartenenza, civiltà e accoglienza. Continueremo a lavorare affinché il centro storico e tutti i quartieri di Trapani possano presentarsi sempre nelle migliori condizioni, confidando anche nella collaborazione dei cittadini, che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela del bene comune”.