Favignana, l’ex sindaco Ernandez ricostruisce la vicenda del finanziamento del porto

Gaspare Ernandez ex Sindaco e Segretario Comunale di Forza Italia nelle Egadi interviene sulla questione riguardante il porto di Favignana ricordando che qualche mese fa il Sindaco Pagoto e l’Assessore Ceraulo avevano dato notizia della definitiva autorizzazione da parte della commissione Via del Ministero dell’ Ambiente all’esecuzione del progetto dell’ampliamento e messa in sicurezza del porto di Favignana.

La consegna dei lavori

“Alcuni giorni fa – afferma l’ex sindaco – il primo cittadino ha consegnato all’impresa aggiudicatrice dell’appalto i lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana, affermando che è un progetto atteso da troppi anni, tanti quanti ne sono invece passati per definire il progetto in fase autorizzativa.” Ernandez afferma che Pagoto ha omesso di dire agli Egadini che il risultato positivo che oggi annuncia, politicamente ha un solo nome:Forza Italia.

L’ex sindaco fa un sunto di quanto precedentemente accaduto

“Il progetto è nato per iniziativa dell’ammistrazione della mia amministrazioner – afferma Ernandez, e abbimo affidato come nuovo Piano Regolatore del Porto di Favignana ad un gruppo di ingegneri guidato dalProf.Noli, riconosciuto come massimo esperto italiano per la portualita piccola/media dimensione.

È stato presentato prima della definizione alla cittadinanza con dibattito pubblico, sollevando immediato entusiasmo e naturalmente livida e invidia nell’ opposizione che, essendo stata al potere nel precedente mandato, nulla del genere era riuscita a produrre. Nel frattempo la politica, quella si era premurata di ottenere presso la Regione Siciliana i fondi necessari alla realizzazione del progetto,circa 16 (sedici)milioni di Euro,che furono vincolati per il rifacimento del porto”. Secondo Ernnadez. Il cambio del governo nazionale prima e di quello regionale poi con la conseguente elezione di una nuova amministrazione di “sinistra”aFavignana, hanno determinato l’abbandono del progetta.

“Per la nuova amministrazione Comunale il progetto doveva essere abbandonato non perché contrario agli interessi degli Egadini ma perché promosso da una amministrazione nemica. e quindi è accaduto che non avendo notizie dell’iter del progetto, la Regione Siciliana predispone la revoca dei 16 milioni destinati a Favignana e l’assegnazione ad altra realtà.

Il gruppo consiliare di Forza Italia di allora ha ottenuto una sospensione di quel decreto denunciando pubblicamente il pericolo della perdita del finanziamento per colpa dell’inerzia del Sindaco che fu obbligato a riattivare la pratica con una nota al Ministero e alla Regione”.

La situazione allo stato attuale

Il dialogo con la commissione Via nazionale si riaprì, con maggiore vitalita della nuova amministrazione Pagoto e con la costante attenzione del partito e dei consiglieri di Forza Italia, è quanto sostiene ancora Ernandez..

“Evitiamo di raccontare quanti e nuovi intralci siano nati nel complesso iter di questa pratica, sino ad arrivare alla delibera finale della Commissione VIA, assunta l’aprile scorso che apre la strada alla realizzazione di un progetto, tenuto in vita dal determinato impegno di più attori e che ora attende l’ attuale amministrazione all’impegnativo, compito di definirne la realizzazione. Forza Italia può con orgoglio dire che anche questa opera,come le altre grandi e piccole opere che hanno interessato in maniera forte ed evidente in questi ultimi vent’anni il territorio delle Isole Egadi(nuovo carcere,ex stabilimento Florio,e molte altre) può essere attribuita al determinante impegno dei suoi esponenti:da quelli locali”