Erice, incontro con il fotografo Franco Zecchin all’Istituto “Pagoto”

Un appuntamento dedicato alla grande fotografia d’autore e al racconto del mondo attraverso le immagini. Martedì 16 giugno, alle ore 21, l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Pagoto” di Erice Casa Santa ospiterà l’incontro con il fotografo Franco Zecchin dal titolo “Narrazioni Nomadi”, promosso dal Gruppo Scatto dell’Associazione “I Colori della Vita” di Trapani. Tra le figure più autorevoli della fotografia italiana contemporanea, Franco Zecchin, nato a Milano nel 1953, ha legato una parte fondamentale della propria carriera alla Sicilia. Dal 1975 al 1993 ha lavorato a Palermo documentando la cronaca dell’isola e partecipando attivamente al movimento antimafia, realizzando immagini che sono entrate nella memoria collettiva del Paese.

La sua attività professionale lo ha successivamente condotto in numerosi scenari internazionali, dall’Europa dell’Est al Medio Oriente, passando per diversi Paesi dell’Africa e dell’Asia. È stato membro “nominé” della prestigiosa agenzia Magnum Photos e nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il New York Times Award nel 1987 e l’Humanity Photo Award di Pechino nel 2000. Attualmente vive in Francia. Nel corso della serata, Zecchin accompagnerà il pubblico in un percorso narrativo attraverso alcuni dei suoi reportage più significativi, offrendo uno sguardo autentico sui luoghi, le persone e le vicende che ha documentato nel corso di decenni di attività.

A introdurre e moderare l’incontro sarà la giornalista Mariza D’Anna. Sono previsti inoltre i saluti istituzionali della sindaca di Erice Daniela Toscano, dell’assessora Rossella Cosentino e di Arturo Safina, responsabile eventi dell’Associazione “I Colori della Vita”. L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, è realizzata grazie alla collaborazione di numerose associazioni e ordini professionali del territorio, confermando il valore culturale e formativo dell’evento. L’appuntamento gode del patrocinio del Comune di Erice, dell’Unione Maestranze, del Museo San Rocco, della FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, del Rotary Club Trapani Erice Mozia, del Rotaract Club Trapani Erice e dell’Associazione Arvis. Un’occasione preziosa per incontrare uno dei protagonisti della fotografia italiana e riflettere sul potere delle immagini come strumento di testimonianza, memoria e conoscenza.