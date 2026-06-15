Marsala: prima seduta consiliare il 25 giugno. Cresce l’attesa per l’elezione del nuovo presidente

Sarà giovedì 25 giugno la data in cui si riunirà per la prima volta il Consiglio comunale di Marsala. Di fatto, a un mese dal voto per le amministrative (25-26 maggio) che hanno sancito la vittoria della coalizione di Andreana Patti.

Il presidente uscente Enzo Sturiano ha fissato la seduta di insediamento dopo essersi consultato con i colleghi consiglieri. I lavori avranno inizio alle 15.30.

Saranno 8 i punti all’ordine del giorno: la seduta, nella consueta sede di Sala delle Lapidi, sarà aperta dal giuramento dei neo-eletti e dalla nomina degli scrutatori. Si proseguirà con la convalida dell’elezione dei consiglieri comunali, previa verifica delle condizioni previste dalla legge.

A seguire si procederà con la verifica delle eventuali ipotesi di incompatibilità per i consiglieri neo-eletti. Ci sarà poi il giuramento della sindaca Andreana Patti, che terrà il suo primo discorso davanti all’assise civica, come hanno fatto i suoi predecessori. Infine verrà votato il presidente del Consiglio comunale, in quello che rappresenta uno dei passaggi politici più delicati di questa fase. Sarà, infatti, un primo e importante test per la nuova maggioranza, che dovrà dimostrare di aver trovato un nome condiviso da tutti i gruppi. Numerosi i nomi filtrati fin qui (Giovanni Maniscalco, Lillo Gesone, Linda Licari, Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone, Gabriele Di Pietra, Michele Gandolfo) ma la sensazione è che il nodo si scioglierà soltanto alla vigilia della prima seduta consiliare. Dal dibattito e dalla votazione successiva sarà possibile capire anche come si muoverà la minoranza, che potrebbe proporre una candidatura di bandiera o – in caso di difficoltà della maggioranza – influire sull’elezione del presidente.

A seguire, da ordine del giorno si procederà all’elezione del vicepresidente e del terzo componente dell’ufficio di presidenza, che, con ogni probabilità, toccherà a un rappresentate delle forze di opposizione.

Nelle sedute successive verrà ufficializzata la nomina dei presidenti e dei componenti delle commissioni consiliari e verranno resi noti i nomi dei capigruppo. Dopo di chè, l’attività del Consiglio comunale potrà entrare davvero nel vivo, con l’esame di quegli atti che caratterizzano le funzioni di indirizzo e controllo che la legge attribuisce al massimo consesso civico.