Incendio Sarco, a Marsala scatta l’ordinanza urgente. Seguire queste regole

In attesa degli esiti delle analisi chimiche effettuate da ARPA Sicilia a seguito dell’incendio all’Azienda Sarco di Marsala, la sindaca Andreana Patti ha emanato un’ordinanza urgente a tutela della pubblica incolumità. Ciò tenuto conto che non è possibile escludere a priori la presenza di concentrazioni di inquinanti potenzialmente nocivi per la salute umana. Con il provvedimento – con decorrenza immediata e fino al prossimo 25 giugno – si ordina a tutti i residenti e domiciliati, esercenti, datori di lavoro, lavoratori, e a chiunque a qualsiasi titolo si trova stabilmente od occasionalmente nel raggio di Km. 2 dall’azienda Sarco s.r.l., sita in Marsala contrada Ponte Fiumarella, area individuata quale zona di protezione da diossine e PCB, le seguenti regole.

Le regole da seguire

– Chiudere porte e finestre e le aperture domestiche e lavorative sigillate, comprese abitazioni, uffici e luoghi di aggregazione;

– Ridurre l’esposizione a eventuali ricadute di fumi o residui nell’attesa dei risultati analitici dell’Arpa Sicilia;

– Disattivare gli impianti di condizionamento dell’aria, di ventilazione meccanica e di climatizzazione che prevedano il prelievo e l’immissione di aria dall’esterno nell’ambiente interno, fino a nuova comunicazione da parte dell’Autorità competente;

– Sospendere tutte le attività lavorative, sportive, ludiche e ricreative svolte all’esterno. Eventuali attività urgenti, inderogabili ed improcrastinabili, dovranno essere valutare con il massimo approccio prudenziale e comunque adottando tutte le massime misure di protezione a tutela dei soggetti interessati;

– Limitare gli spostamenti e la permanenza all’aperto ai soli casi di necessità inderogabile;

– Gli animali domestici e da cortile devono essere mantenuti al chiuso, proteggendo alimenti e acqua da eventuali contaminazioni;

– Lavare accuratamente e a lungo con acqua corrente prima di consumare prodotti agricoli (frutta e verdura)

– Segnalare immediatamente al proprio medico, al Pronto Soccorso o al 118 eventuali sintomi inusuali (irritazione alle vie respiratorie, bruciore agli occhi, nausea, cefalea persistente) potenzialmente correlabili all’esposizione ai fumi.

Inoltre, in merito al consumo dei prodotti agricoli e da allevamento animale, come da misure veterinarie/zootecniche indicate dall’ASP, nella suddetta area, vige:

– Il divieto di utilizzare per l’alimentazione umana il latte proveniente dalle aziende zootecniche nell’ambito della zona di protezione ed i prodotti da esso derivati dopo il 15.06.2026;

– Il divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, avicoli e da cortile, allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano;

– Il divieto di pascolo;

– Il divieto di utilizzo e vendita di foraggi contaminati e di quelli esposti all’eventuale contaminazione, per l’alimentazione degli animali;

– Il divieto di raccolta e consumo lumache;

– L’obbligo di detenere volatili e gli altri animali da cortile in strutture chiuse, alimentandoli con prodotti provenienti da zone poste all’esterno della zona di protezione;

– Il divieto di consumare in proprio e di cedere a terzi carni, prodotti dopo il 15 .06.2026, derivanti da allevamenti avicoli ed animali da cortile rurali, a conduzione familiare.

Il Comune di Marsala si riserva di adottare ulteriori provvedimenti, anche di carattere restrittivo, ovvero di revocare le misure di cui alla presente ordinanza, in esito agli accertamenti tecnici in corso ovvero al variare delle condizioni dell’evento. Eventuali segnalazioni e comunicazioni urgenti potranno essere indirizzati ai numeri di emergenza nazionale di seguito indicati:

Numero Unico Emergenze: 112

Emergenza Sanitaria: 118

Emergenza Vigili del Fuoco: 115