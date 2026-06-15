Salvatore Borsellino aderisce a Controcorrente. La Vardera: “Uno dei giorni più belli della mia vita”

Salvatore Borsellino ha ufficializzato la propria adesione al movimento politico Controcorrente. Il fratello di Paolo Borsellino, magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992 ha spiegato così la propria decisione: “Sto sempre per le cause giuste, con chi lotta davvero e non a parole”.

Soddisfazione è stata espressa dal fondatore di Controcorrente, Ismaele La Vardera: “Provo un’immensa emozione nel sapere di avere tra noi non solo il fratello del giudice Paolo, ma un uomo che da anni lotta per avere verità sulla strage di via D’Amelio. Un uomo che con la sua associazione, Agende rosse, urla da anni ‘Fuori la mafia dallo Stato’. Non nego che è uno dei giorni più belli della mia vita perché mai avrei pensato che Controcorrente potesse diventare la casa di persone così straordinarie e io mi sento tanto tanto piccolo davanti a questa grande comunità”.