Lo Zio Peter torna con nuovi vinili, omaggio a Giuni Russo e tappe in Sicilia

Con l’arrivo dell’estate torna a farsi sentire il sound inconfondibile de Lo Zio Peter, DJ e produttore di origine marsalese che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con una raffinata opera di rilettura dei grandi classici della musica italiana, reinterpretati con sensibilità contemporanea e una forte attenzione alla cultura del vinile. Dopo il successo dei remix dedicati a “La Rondine” di Mango e “Io nascerò” di Loretta Goggi, l’artista presenta due nuove produzioni destinate ad accompagnare la stagione estiva 2026. Da un lato il “Summer EP 2026”, che raccoglie nuove versioni di “The Rhythm Is Magic”, “El Talisman” e “Rise Up”; dall’altro il nuovo 12 pollici “Alghero”, un progetto nato per celebrare i quarant’anni di uno dei brani più iconici della musica italiana, firmato dall’indimenticabile Giuni Russo.

Il nuovo lavoro dedicato ad “Alghero” è frutto della collaborazione tra Lo Zio Peter, Keejay Freak, nome d’arte di Franz Contadini, e Mario Ana. A impreziosire il progetto è la voce di Simo Lù, interprete capace di restituire l’atmosfera suggestiva e senza tempo di una canzone che continua a emozionare generazioni diverse di ascoltatori. La release di “Alghero” esce per Dancework Records, una delle etichette storiche della dance italiana degli anni ’90, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama europeo grazie a successi entrati nella storia come “Gam Gam” di Mauro Pilato & Max Monti e “All I Need Is Love” di Indiana. Un ritorno alle radici della grande dance italiana che lega perfettamente il passato e il presente del percorso artistico di Zio Peter.

Le due uscite rappresentano anche un tributo al formato che ha accompagnato l’intero percorso artistico del DJ: il vinile. Non soltanto un supporto musicale, ma un simbolo di ricerca, passione e autenticità, che continua a mantenere intatto il proprio fascino nell’era dello streaming. L’estate 2026 avrà inoltre un significato speciale per Lo Zio Peter, che farà ritorno per alcune settimane a Marsala, città alla quale è profondamente legato. Tra momenti di relax e appuntamenti nei locali dell’isola, il DJ proporrà una serie di set esclusivi costruiti attorno ai grandi classici della musica dance, alle sue produzioni più recenti e alle nuove uscite rigorosamente in vinile.

Un ritorno alle origini che si intreccia con una nuova fase creativa, nel segno della Sicilia, della musica analogica e della voglia di continuare a far ballare il pubblico senza rinunciare all’emozione. Due vinili che rappresentano la passione autentica di Zio Peter per il formato che più di ogni altro ha segnato la sua storia di DJ in uscita nelle piattaforme digitali dal 19 giugno: il disco in vinile, simbolo di cultura musicale, ricerca, collezionismo e amore per il sound analogico. Per tre settimane, inoltre, Lo Zio Peter tornerà nella sua amata Marsala, terra delle sue origini, dove alternerà momenti di vacanza a DJ set esclusivi, portando nei locali dell’isola il suo viaggio musicale tra grandi classici, produzioni personali e nuove release.