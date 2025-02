Online lo Sportello Agricoltura dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Con l’obiettivo di una comunicazione più capillare, efficace e completa l’ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha incrementato i contenuti del sito istituzionale con la creazione di una sezione interamente dedicata al settore agricolo. In home page, cliccando sul banner “Sportello Agricoltura” si aprirà la pagina dedicata, suddivisa in quattro sezioni: bandi e contributi; eventi e corsi; modelli e documenti; offerte di lavoro.

È già possibile visionare, fra le varie comunicazioni, l’avviso della Regione Siciliana relativo alla disponibilità di barbatelle di vite per la corrente annata agraria; il bando Isi Inail 2024/2025; i corsi di aggiornamento professionale gratuiti. Nella sezione modelli e documenti sono disponibili le tabelle per l’analisi chimica dei terreni di Pantelleria; lo studio sul carbonio nel suolo dell’isola; la scheda di denuncia per i danni causati dal coniglio selvatico; la tabella del fabbisogno lavoro per ettaro. Il servizio digitale integra quello fisico che il Parco di Pantelleria rende disponibile a tutti con il riferimento dell’agronomo Davide Emma.