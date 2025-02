In proiezione su Prime, “Colonia” di Florian Gallenberger del 2015, si Ispira a eventi purtroppo realmente accaduti, mettendo in scena una delle pagine più buie e tragiche legate al golpe cileno del 1973, i diciassette anni di dittatura militare.

Teso e drammatico, nonostante la parte romanzata e alcune critiche legate a piccole lacune di sceneggiatura, il film in realtà convince e appassiona per la narrazione storico/politica e per la potenza della denuncia.