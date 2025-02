Ryanair, per volare con la compagnia cambiano le regole, non rispettarle costerà salato

Dal prossimo maggio 2025, volare con Ryanair sarà diverso.

La compagnia aerea ha comunicato alcune modifiche che riguarderanno il check-in, i bagagli a mano e i tempi di arrivo in aeroporto.

Saranno accettate soltanto carte d’imbarco digitali.



Una delle novità principali è l’eliminazione dei biglietti cartacei. Da maggio, Ryanair accetterà esclusivamente carte d’imbarco digitali scaricate tramite la propria app ufficiale. Non sarà più possibile effettuare il check-in in aeroporto, se non in casi eccezionali e con il pagamento di una tariffa aggiuntiva. Attualmente, chi dimentica di effettuare il check-in online può pagare circa 23 euro per stampare la carta d’imbarco, ma con le nuove regole questa possibilità verrà del tutto eliminata.

Chi si presenterà al terminal senza carta d’imbarco digitale rischierà di dover pagare fino a 60 euro per ottenere una copia e potersi imbarcare per raggiungere la prevista destinazione. poi con uan serie di tempistiche a scalare, non sarà più possibile

Previsti più controlli e costi extra

Le nuove norme introdurranno regole più rigide anche per il trasporto dei bagagli a mano. I passeggeri potranno continuare a portare gratuitamente solo una piccola borsa personale (massimo 40 cm x 20 cm x 25 cm), che dovrà essere collocata sotto il sedile di fronte.

Chi desidera portare con sé un secondo bagaglio a mano più grande (massimo 55 cm x 40 cm x 20 cm) dovrà acquistare l’opzione Priority Boarding. Se il bagaglio supera le dimensioni consentite, la multa al gate potrà arrivare fino a 70 euro. Per valigie più voluminose, sarà necessario acquistare un bagaglio da stiva.

Ecco le nuove regole sui tempi di imbarco

Ryanair insiste anche sulla necessità di presentarsi in aeroporto con largo anticipo. La compagnia consiglia di arrivare almeno 40 minuti prima della partenza per evitare problemi. I passeggeri che effettueranno il check-in in ritardo o arriveranno oltre un’ora dopo la partenza prevista del volo potrebbero incorrere in una penale di circa 115 euro.

