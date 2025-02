“Quando si ha il torto di essere CALABRESE, VACANZIERE e per giunta INCOMPETENTE”

[ di Maria Guccione ] – Mi è venuto il dubbio di non conoscere bene la lingua italiana e sono andata a cercare sul vocabolario la parola INCOMPETENZA. Definizione : “mancanza di capacità ed istruzione”. Orbene questo termine è stato attribuito all’ex Sindaco Forgione da qualcuno che probabilmente sa ben poco di lui. Rinnoviamo la memoria:

Presidente della Commissione Antimafia dal 2006 al 2008;

Deputato all’Ass. REGIONALE Siciliana per due legislature dal 1996 al 2006;

Professore di sociologia e storia delle organizzazioni criminali all’Università dell”Aquila

autore di almeno una quindicina di pubblicazioni (almeno quelli che ricordo) tradotti in 18 lingue;

consulente di vari importanti Governi, tra gli ultimi il Messico, per lo studio del fenomeno criminale/mafioso.

E se questa è incompetenza! Poi vacanziere! Fino al 2019 nessuno si è accorto di lui che da quasi 40 anni veniva a spendere i suoi soldi qua in agosto, riposando nella sua piccola e modesta casa con familiari e cagnolini al seguito. Dal 2020 in poi sicuramente ha dimenticato la parola vacanza, oberato dai mille problemi sia precedenti irrisolti che nuovi che cadono sempre addosso ad un Sindaco. Se finisce l’acqua, se manca l’ambulanza, se non viaggia l’aliscafo…anche se è domenica, si telefona al Sindaco! E’ stato perfetto? Nessuno lo è. Ha fatto quello che ha potuto in un clima irrespirabile di tutti contro tutti, di ex impiegati poco collaborativi, di una quantità inverosimile di contenziosi, di voltafaccia e di una popolazione che oltre a non informarsi bene ha mostrato una notevole propensione ad ammirare chi è capace di mentire e di proteggere l’illeceita’. Viva la sfiducia quindi, che lo ha liberato per restituirlo a compiti più degni. La strada in cui abito è sempre mal ridotta ma io, Sindaco, ti ringrazio lo stesso per avermi insegnato la capacità di resistere e di uscire dalla “merda” pulito e vincente, nonostante tutto.