Favignana, il Consiglio sfiducia il sindaco. Si torna al voto

E’ stata approvata nel tardo pomeriggio di oggi 14 febbraio 2025, la mozione di sfiducia al Sindaco di Favignana, Francesco Forgione. L’approvazione della mozione appariva scontata dato che Forgione non contava più del sostegno di ben otto consiglieri comunali, che sono infatti quelli che hanno votato la sfiducia.

E’ anche opportuno ricordare che si tratta della terza mozione presentata contro il primo cittadino delle Egadi.

Come nelle previsioni politiche anticipate dai vari esponenti, il dibattito non è stato particolarmente tranquillo, con Forgione che ha tracciato un bilancio della sua attività, parlando dei tanti progetti portati avanti in condizioni amministrative e politiche difficili, parlando dei “periodi bui” di Favignana prima del suo arrivo e

Il sindaco dopo il suo intervento ha lasciato l’aula consiliare assieme a tutti i componenti della sua giunta prima del voto sulla sfiducia.

Dopo il voto favorevole gli otto consiglieri che hanno votato la sfiducia hanno dato con un voto consiliare l’immediata esecutività all’atto.