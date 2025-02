Un po’ di Trapani nella Giuria di Sanremo, c’è Radio Itaca

Sanremo 2025 conferma un’importante innovazione: la Giuria delle Radio, che prende ufficialmente il posto della Giuria Demoscopica tra le tre componenti di voto del Festival. La selezione delle radio, avviata in collaborazione con la RAI, punta a valorizzare anche emittenti locali con un forte radicamento territoriale, un’ampia audience e una attuale programmazione musicale, con particolare attenzione alla musica italiana. Tra le emittenti scelte a livello nazionale, Radio Itaca avrà l’onore di farne parte, valorizzando la sua esperienza maturata durante le ultime edizioni del festival vissute all’interno della Sala Stampa “Lucio Dalla” a Sanremo.

Radio Itaca – emittente nata a Marsala nel 2012 ed oggi del Gruppo Media Conforti – darà il suo contributo attivo alla giuria. I voti espressi saranno trasmessi in tempo reale a Noto Sondaggi, la società incaricata dalla RAI per la gestione delle operazioni di voto. A rappresentare l’emittente sarà Peppe Caruso, direttore artistico di Radio Itaca, il cui lavoro ha sempre avuto al centro la crescita degli artisti emergenti nel panorama musicale italiano. Oggi Radio Itaca è ascoltata in tutta la Sicilia Occidentale (provincie di Trapani, Palermo e Agrigento) grazie alle sue sette frequenze in FM. Dal 2024 si ascolta anche a Palermo e la sua provincia in radio DAB nel canale 10c.