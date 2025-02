“Marsala deve risolvere i problemi con l’acqua. Da Burundi è tutto”

Un cittadino marsalese ci scrive in merito alla problematica legata ai guasti idrici e alla mancanza d’acqua in città, lamentata da tanti:

Salve sono il signor Romeo Alessandro, cittadino purtroppo Marsalese. Dico purtroppo perché è inammissibile che nel 2025 i terroristi si collegano ad internet dalle caverne, e noi qui, a MARSALA, il paese dei balocchi, rimaniamo senza acqua nelle condotte idriche per diversi giorni e, l’unica informazione che ci danno è: “Nuovo guasto alla rete idrica”, il comune informerà quando sarà disponibile nuovamente il servizio sul territorio!!! Abbiamo bambini che vanno a scuola e quindi ogni giorno, vestiti da lavare, case da pulire, animali domestici da igienizzare, bar, ristoranti, pizzerie, che si devono rivolgere alle autobotti per poter lavorare! Mi rivolgo a lei signor sindaco, egregio Signor sindaco…ma lei, non si lava? A casa, piatti, bicchieri, vestiti, buttate tutto dopo aver finito di mangiare? Cordiali saluti. (Da Burundi è tutto) e non me ne vogliano quelli del Burundi“.

[ Alessandro Romeo ]