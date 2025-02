Beffa Trapani Shark, perde 83 a 80 contro Dolomiti Energia Trento

La Trapani Shark vede sfumare la possibilità di salire al primo posto della classifica di Serie A, cedendo nel finale contro la Dolomiti Energia Trento. Nel match decisivo per la testa della classifica, i granata vengono superati 83-80 dai padroni di casa, che approfittano degli ultimi minuti di gioco per conquistare la vetta del campionato. Nonostante un inizio promettente, Trapani non riesce a mantenere il vantaggio, e dopo 18 giornate resta al secondo posto, a soli due punti da Trento. La partita si sviluppa in un alternarsi di emozioni: Trapani parte bene, ma Trento risponde e alla fine del primo tempo è avanti di 3 punti (46-43). Nel terzo quarto, i granata faticano a trovare il ritmo giusto, ma rimangono attaccati grazie a Galloway. Nel quarto finale, Alibegovic con una tripla riporta la parità, ma negli ultimi minuti, nonostante un tentativo di sorpasso di Robinson, Trento riesce a prevalere. Il punteggio finale è 83-80, con Trapani che lascia sfuggire il sogno di salire in vetta.