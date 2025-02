Carlo Zerilli: “Il nostro un Paese pieno di diseguaglianze”

Il marsalese Carlo Zerilli, storico dirigente della sinistra marsalese scrive ancora una volta dello stato della politica nella sua città, specchio di quello che succede nel Paese:

“Amo molto il mio Paese, la disuguaglianza come la sanità pubblica ci tengo a dire che ha creato un vero danno sociale, la disuguaglianza economica in Italia è diventata davvero sproporzionata oltre a penalizzare le famiglie più deboli danneggia anche la crescita e lo sviluppo del paese e fa diminuire la credibilità democratica. Da sempre ho ritenuto che la capacità l’intelligenza produttiva va rispettata ma l’italiano meno fortunato ha il diritto di vivere una vita dignitosa. Ritengo che i governi e anche le opposizioni hanno il dovere morale di fare politiche con maggiore coraggio e determinazione per diminuire le disuguaglianze. Ci sono milioni di italiani che stentano ad arrivare a fine mese e tanti vivono in povertà costretti a rinunciare per difficoltà economiche a curarsi. Questo in un paese civile e democratico è davvero inaccettabile ed è anche per questi motivi che tanti italiani rinunciano al voto e credo che in patè hanno anche ragione.

Per dire il vero anche io che sono un attivista di partito e che amo l’Italia ho avuto una certa perplessità a votare ma nelle primarie del PD, in cui è stata eletta la segretaria del partito Elly donna intelligente e capace che porta avanti il suo programma di cambiamento con coraggio e determinazione anche con coerenza fa davvero sperare in un paese e un Europa migliore. A chi non va a votare voglio ricordare di non dimenticare mai che la libertà ed il diritto al voto non è venuto dal cielo ma dalle dure lotte fatte con sacrificio e sangue dai partigiani e da tanti uomini e donne antifascisti dove noi oggi e sempre abbiamo il dovere di votare per onorare e ringraziare a chi ci ha regalato la libertà. Tanti usano la politica ai suoi interessi personali questi compreso la sanità privata vanno tutti a votare. Il centrodestra di Giorgia Meloni che da sempre hanno sostenuto la sanità privata danneggiando quella pubblica votano per eleggere governi a suo piacimento noi non possiamo lasciarli soli a decidere per noi. Infine voglio dire ai cittadini ed elettori che hanno poco fiducia nei partiti e nei politici quanto meno di votare secondo coscienza il meno peggio, solo così con la partecipazione democratica è possibile sperare in una vita migliore.

[ Carlo Zerilli ]