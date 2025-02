Trentenne di Favignana brutalmente aggredito in Spagna: è ricoverato in gravi condizioni

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Las Palmas il 30enne favignanese Salvatore Sinagra, vittima di una violenta aggressione. L’episodio è avvenuto nell’isola di Lanzarote, all’uscita di un bar, pare in seguito a una banale discussione avvenuta all’interno del locale. Il giovane egadino è stato soccorso e trasferito presso il nosocomio di Las Palmas con il cranio spaccato per i colpi ricevuti, come raccontato alla stampa nazionale dal padre Andrea, che – appresa la terribile notizia – ha lasciato tutto per raggiungere il figlio e adesso chiede che si faccia luce sulla vicenda.

L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Favignana e delle Egadi si stringono attorno a Salvatore Sinagra, giovane favignanese vittima di una grave aggressione in Spagna.“Quanto accaduto è un fatto gravissimo”, dichiara il sindaco Francesco Forgione. “Siamo vicini a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le Istituzioni preposte si attivino per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili”.