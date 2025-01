Scioperi, C&T Isole Minori garantisce tre giorni di servizi minimi ￼

In vista dello sciopero di quarantott’ore proclamato da UGL Mare e Porti, con inizio alle ore 8 del 30 gennaio 2025, e del concomitante sciopero di ventiquattr’ore indetto da Filt Cgil e UilTrasporti, previsto a partire dalle ore 8 del 31 gennaio 2025, Caronte & Tourist Isole Minori ha predisposto il piano dei servizi minimi da assicurare da e per le isole minori individuando navi e lavoratori comandati fino alle 7.59 del 1° febbraio, termine previsto per entrambi gli scioperi.

Nello specifico, C&T Isole Minori comunica che giovedì 30 gennaio saranno in servizio due navi da e per le Eolie; una nave da e per le Egadi; una nave da e per Pantelleria e una nave da e per Ustica. Venerdì 31 gennaio saranno invece in servizio due navi da e per le Eolie; una nave da e per le Egadi; una nave da e per Pantelleria e una nave da e per le Pelagie. Sabato 1° febbraio il servizio sarà garantito da una nave da e per le Eolie; una nave da e per le Egadi e una nave da e per Pantelleria. A partire dalle 8 – si legge in una nota di C&T Isole Minori – i collegamenti riprenderanno regolarmente; le navi in precedenza non coinvolte nei servizi minimi essenziali effettueranno, compatibilmente con le esigenze operative e con possibili ritardi, le partenze programmate. Tutte le informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito del Gruppo Caronte & Tourist (carontetourist.it). Messaggi informativi saranno trasmessi a bordo delle navi in servizio.