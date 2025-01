Si è consumato un dramma alle terme di Gadir, a Pantelleria: una donna di 81 anni è stata colta da un malore improvviso, perdendo la vita nonostante i tentativi di soccorso. Pare che l’anziana, residente sull’isola, si trovava presso le celebri sorgenti termali dove si recava abitualmente, quando ha accusato il malore e si è accasciata in acqua. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari, allertati da alcuni pescatori. Ma purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare.