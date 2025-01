Gli esperti a Pantelleria per la formazione sulle attività con gli asini

Massimo Montanari, Nicoletta Teso, Manuel Savioli sono gli esperti che hanno raggiunto l’isola di Pantelleria, in questo week end, per tenere il corso “propedeutico – base coadiutore asino – avanzato”, promosso dall’Ente Parco Nazionale di Pantelleria in collaborazione con il Dipartimento di Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana e con soggetti specializzati nel settore come ARIA APERTA SNC, Pet Therapy Doctor Dog APS e l’Asineria di Reggio Emilia. Due giorni di attività formativa che hanno coinvolto con il massimo entusiasmo i partecipanti. Sette in tutto selezionati, tra le guide ufficiali del Parco e altri candidati con esperienza nel settore turistico-ricreativo, sociale ed equino, per far acquisire loro le competenze per la realizzazione di attività di ecoturismo/escursionismo, didattiche, educative, ricreative e terapeutiche.

Massimo Montanari, a nome degli esperti coinvolti, ha manifestato il compiacimento per l’attenta selezione delle risorse umane operata dal Parco Nazionale, tale da consentire la partecipazione di un gruppo molto motivato a concretizzare subito le conoscenze. “Il corso” – spiega Montanari – “intende non solo preparare le figure specializzate ma anche fare da starter a tutti gli altri soggetti operanti nel settore turistico dell’isola che vogliono intraprendere attività con gli asini”. Il progetto mira, infatti, ad implementare la promozione di attività di ecoturismo/escursionismo, didattiche, educative, ricreative e terapeutiche coinvolgendo tour operator, operatori turistici, aziende agricole, guide del Parco, associazioni puntando all’implementazione di offerte turistiche flessibili, ampie e diversificate.

Per il commissario straordinario dell’Ente Parco, Italo Cucci, e il direttore del Parco Gaspare Inglese, l’attività formativa con gli asini rappresenta un’ importante opportunità per il territorio nell’ottica dei servizi che l’Ente Parco può fornire per la sua valorizzazione e crescita; inoltre, è un significativo strumento per la destagionalizzazione delle attività consentendo di prolungare le escursioni nei diversi mesi dell’anno a fianco degli asinelli, alla scoperta di nuovi luoghi dell’isola da percorrere con gli animali, coinvolgendo un pubblico ampio nonché per creare progetti educativi e di inclusione per il futuro.

Il prossimo appuntamento del progetto si terrà nel mese di Marzo, nelle giornate dal 21 al 30, con la trasferta dei partecipanti a Reggio Emilia presso la fattoria di animazione ambientale “L’asino di Ariosto” dove sarà possibile approfondire la conoscenza delle potenzialità dell’utilizzo dell’asino in contesti naturalistici e ambientali; ampliare le competenze per la gestione degli asini, il loro accudimento e spaziare nelle attività varie di animazione, laboratori di relazione con il pubblico.