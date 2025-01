Lo studente mazarese Salvatore Bonanno premiato al Samsung Innovation Campus

C’è anche il mazarese Salvatore Bonanno tra gli studenti premiati con una borsa di studio all’Università di Pisa, per aver preso parte alla quarta edizione di Innovation Campus, programma di alta formazione sviluppato da Samsung Electronics Italia, programma di alta formazione sviluppato da Samsung Electronics Italia con l’obiettivo di offrire agli studenti competenze digitali avanzate e soft skills, necessarie per essere competitivi in un mercato del lavoro in continua trasformazione, che fa leva sui nuovi trend tecnologici, su tutte l’Intelligenza Artificiale.

Il giovane studente mazarese, che studia Ingegneria Informatica all’Università di Pisa, insieme a Samuele Bertucci, Matilde Petrucci e Manuel Antonio Pianini, ha sviluppato GreEnjoy, progetto risultato vincitore dell’edizione 2024. I quattro studenti si sono così aggiudicati una borsa di studio di 1.500 euro ciascuno: GreEnjoy è un vaso smart per la coltivazione idroponica di erbe aromatiche e microgreen, i germogli di piante commestibili ricchi di nutrienti. L’idroponica è un metodo di coltivazione delle piante senza l’uso del suolo, in cui le radici vengono immerse in una soluzione nutritiva a base d’acqua. Un progetto che ha permesso al mazarese Bonanno e al team composto dagli altri studenti di vincere la concorrenza per aggiudicarsi l’ambita borsa di studio. Il progetto ha visto gli studenti impegnati nello sviluppo del prototipo del vaso e dell’app connessa tramite la quale è possibile gestire la coltivazione delle piante monitorandole loro funzioni vitali ma anche automatizzare il processo di irrigazione e somministrazione di soluzione nutritiva, alla base del loro sostentamento.

L’edizione 2024 del Samsung Innovation Campus, programma di formazione che ha l’obiettivo di guidare i giovani nei nuovi scenari professionali in ambito digitale, ha visto coinvolti cinque atenei: oltre all’Università di Pisa, anche Genova, Roma Tre, Chieti-Pescara e Bologna. I professionisti Samsung hanno affiancato i docenti universitari per aiutare gli studenti ad acquisire competenze digitali avanzate su temi come Intelligenza Artificiale e Internet of Things applicate al mercato dei prodotti Consumer Electronics, Machine Learning e Cybersecurity, potenziando al contempo le capacità di ideazione, gestione progettuale e problem solving, le cosiddette competenze trasversali, ovvero quelle capacità rilevanti per diventare professionisti preparati ad affrontare le sfide future. “In questi ultimi anni – ha sottolineato Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia – stiamo assistendo a profondi cambiamenti che richiedono competenze sempre aggiornate, in linea con le richieste del mercato del lavoro. Le aziende cercano sempre più professionisti con una solida formazione STEM per affrontare le sfide globali e sviluppare soluzioni all’avanguardia. Nuove tecnologie come l’AI generativa stanno entrando in maniera sempre più dirompente nelle nostre vite. Tuttavia, non bisogna dimenticare il valore delle soft skills fondamentali per competere in uno scenario in costante evoluzione e cambiamento. Con Innovation Campus lavoriamo con le Università proprio in questa direzione”. “Il Samsung Innovation Campus si conferma un’ottima palestra per i nostri studenti e le nostre studentesse per acquisire competenze nell’ambito delle nuove tecnologie e misurarsi con le sfide del mondo del lavoro – ha spiegato la professoressa Laura Elisa Marcucci, delegata alle attività di orientamento dell’Ateneo pisano –. Abbiamo esteso la partecipazione agli studenti dei dipartimenti di Fisica e Matematica, oltre a Informatica e Ingegneria dell’informazione, e questo ha permesso di creare gruppi di lavoro ancora più interdisciplinari”.