La giornalista Cecilia Sala è stata liberata: è già in volo verso l’Italia

Buona notizia per la giornalista italiana Cecilia Sala: è stata rilasciata. Sala era detenuta in Iran dal 19 dicembre. A confermarlo direttamente Palazzo Chigi: “L’aereo con la giornalista Cecilia Sala è già decollato da Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia“, spiega il comunicato. L’aereo arriverà a Ciampino intorno alle 15.30.

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”. Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi che annuncia la liberazione della giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran dal 19 dicembre. Meloni “… ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa”. Adesso bisognerà capire meglio come è avvenuta la ‘trattativa’ che ha portato alla liberazione della giornalista.