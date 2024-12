Trapani Shark-Reggio Emilia: in vendita i biglietti per la 13ª giornata

Sono già in vendita i biglietti disponibili per assistere alla partita del 29 dicembre tra Trapani Shark e Reggio Emilia ed, anzi, sono stati aumentati. Sarà possibile acquistare i tagliandi a partire presso tutti i punti vendita vivaticket della Sicilia. La vendita di una buona parte dei biglietti per l’accesso al settore ospiti del PalaShark alla tifoseria granata è stata autorizzata a seguito dell’enorme richiesta di tagliandi per la gara che si disputerà alle ore 12 del 29. Si tratta della 13ª giornata di Campionato di serie A.