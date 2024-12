Pantelleria: la compagnia Hello Fly annuncia un collegamento estivo con Perugia

La compagnia maltese Hello Fly annuncia un nuovo collegamento aereo per la tratta Perugia-Pantelleria. Sarà operativo dal 7 giugno al 27 settembre con cadenza settimanale (ogni sabato) tramite un aeromobile Dash 8-400 da 78 posti. Confermati anche i voli che collegheranno Lampedusa con Perugia e Malta.

Umberto Solimeno, direttore Generale dell’aeroporto dell’Umbria, esprime soddisfazione a riguardo: “Queste destinazioni rappresentano un’importante opportunità per i nostri passeggeri di scoprire due delle più affascinanti isole italiane, rafforzando al contempo il ruolo dell’aeroporto dell’Umbria come infrastruttura strategica per il trasporto nel centro Italia. Continuiamo a lavorare per offrire un network di voli sempre più ampio e rispondente alle esigenze del nostro territorio“.

Teodosio Longo

Una sinergia, quella tra lo scalo umbro e HelloFly che anno dopo anno si consolida con ottimi risultati. “Il nostro impegno nel connettere l’aeroporto di Perugia con le splendide isole siciliane di Pantelleria e Lampedusa è il risultato di uno sforzo collettivo che ha visto cooperare con entusiasmo tutti gli attori – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – Siamo più che certi che la prossima sarà una stagione intensa e di grande soddisfazione per gli arrivi in Sicilia e noi siamo felici di dare il nostro contributo in questo senso”.

Sempre sul sito HelloFly, infatti, si potranno acquistare pacchetti volo + hotel + escursioni relativamente ad entrambe le destinazioni siciliane: un’opportunità resa possibile grazie al coinvolgimento delle associazioni degli albergatori di Pantelleria e Lampedusa. Per il gruppo di imprese www.welcometopantelleria.it «Questo nuovo collegamento aereo rappresenta un’opportunità per lo sviluppo del turismo isolano, rendendo Pantelleria ancora più accessibile ai visitatori provenienti da diverse aree d’Italia. Siamo convinti che questo sforzo condiviso all’interno del territorio contribuirà a valorizzare sensibilmente l’isola, portando benefici all’economia locale e rafforzando l’immagine di Pantelleria come meta turistica di eccellenza».

Un impegno particolarmente apprezzato dal sindaco pantesco, Fabrizio D’Ancona: “L’arrivo di HelloFly a Pantelleria rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio. Siamo lieti di accogliere una compagnia attenta e innovativa, che ci permette di rafforzare i collegamenti con il continente, incentivando il turismo sostenibile e di qualità che valorizza la nostra identità. Pantelleria è pronta ad accogliere i visitatori con il suo patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico unico al mondo”.

Anche a Lampedusa si registra soddisfazione per la riconferma dei voli da Perugia e Malta. Per il CEO di AST Aeroservizi, Carlo Massimo Zaccarini “La programmazione di HelloFly conferma il buon lavoro svolto la scorsa estate e gratifica la sinergia tra il management degli aeroporti di Lampedusa e Perugia, in completa sintonia con la mission della compagnia aerea maltese e le aspettative delle amministrazioni coinvolte. Il servizio puntuale, insieme al gradimento sia dei tour operator che dei passeggeri, ha contribuito a stabilire la fiducia necessaria al consolidamento delle rotte anche per l’estate 2025”.