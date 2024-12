A Catania focus ASOTO su “Ortopedia, profili normativi e medico-legali”

CATANIA (ITALPRESS) – Si è svolto il quattordicesimo Focus Regionale ASOTO, dedicato al tema cruciale: “Ortopedia, profili normativi e medico-legali della responsabilità professionale”. L’evento ha riunito a Catania esperti, medici ortopedici e giuristi provenienti da tutta la Sicilia. Tra gli interventi quello del Professore Salvatore Aleo, ordinario di Diritto Penale, che ha offerto un’analisi dettagliata del quadro normativo che regola la responsabilità professionale in ambito ortopedico; quello del Professore Cristoforo Pomara, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di Catania, il quale ha approfondito le implicazioni medico-legali, sottolineando l’importanza di una documentazione clinica accurata e di una gestione appropriata dei casi controversi; nonchè quello dell’Avv. Carmelo Ferrara, Direttore dell’Ufficio Legale e Contenziosi dell’A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania, che ha spiegato gli aspetti pratico-giuridici, illustrando le sfide legate alla gestione dei contenziosi legali e alle strategie per mitigare i rischi.

Uno dei momenti più significativi del convegno è stato il coinvolgimento degli ortopedici provenienti da tutte le province della regione siciliana. I professionisti hanno condiviso esperienze cliniche attraverso la presentazione di casi individuali, stimolando un vivace dibattito e un prezioso scambio di competenze.

A presiedere l’evento è stato il Dottor Egidio Avarotti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania e Presidente dell’Associazione Siciliana Ortopedici Traumatologi. Con la sua guida e al suo impegno, il convegno ha rappresentato un’occasione unica di confronto tra i diversi attori coinvolti nella gestione della responsabilità professionale in ambito ortopedico.

“Un ringraziamento speciale – ha detto Avarotti – va a tutti i relatori, ai partecipanti e agli organizzatori per aver reso possibile questo importante momento di riflessione e formazione. Sono sicuro che questo evento servirà da punto di riferimento per le delicate questioni affrontate”. Il Focus Regionale ASOTO si conferma come un appuntamento di grande rilevanza per la comunità medica siciliana, offrendo una piattaforma per affrontare temi complessi e attuali con un approccio multidisciplinare. L’evento non solo ha contribuito ad arricchire le conoscenze dei partecipanti, ma ha anche rafforzato la collaborazione tra le diverse figure professionali coinvolte nella pratica ortopedica.

