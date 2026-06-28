Marsala: la panchina di Giulio Regeni è in fase di restauro. Il 3 luglio tornerà davanti alla Chiesa di San Giovanni

Da alcuni giorni non si vede più la panchina dedicata a Giulio Regeni davanti alla Chiesa di San Giovanni Battista. Realizzata dagli artigiani Giampiero De Vita, Nino Parrinello e Yaya Magassa presso la falegnameria “Pinocchio” del Centro Sociale di Sappusi, la panchina è stata collocata il 25 settembre del 2023 sul lungomare marsalese, a poche decine di metri da Capo Boeo. L’iniziativa è nata come un omaggio al ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto, voluta dal Parco Lilibeo e dalle associazione 38° Parallelo e Amici del Parco, sulla scia di quanto avvenuto già in tante altre città italiane, che hanno adottato iniziative simili per tenere vivo il ricordo sulla drammatica storia di Giulio Regeni e rinnovare la richiesta di verità e giustizia.

Fortunatamente, la panchina non è stata trafugata nè vandalizzata o nascosta. Da qualche giorno è tornata nella sua prima casa, il Centro di Sappusi, dove lo stesso Giampiero De Vita se ne sta prendendo cura per un’opportuna opera di restauro. “Sono cose che vanno curate”, sottolinea l’artigiano marsalese della falegnameria “Pinocchio”, spiegando che la panchina non è stata vandalizzata o danneggiata, ma necessitava semplicemente di un intervento di manutenzione legata all’esposizione ai raggi solari e alla salsedine. I trattamenti necessari le consentiranno di apparire nuovamente lucida, come quando è stata realizzata tre anni fa.

La panchina tornerà nella sua consueta collocazione, davanti alla Chiesa di San Giovanni, nel corso di un’iniziativa pubblica aperta alla città, in programma il prossimo 3 luglio.