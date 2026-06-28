Il Paradiso non è un villaggio vacanze

Piccolo galateo semiserio del perfetto bagnante alle Egadi

C’è un momento, nelle mattine d’estate alle Egadi, in cui tutto sembra trovare il proprio equilibrio. Il sole accende lentamente le scogliere, il mare sfoggia quelle sfumature di azzurro che fanno sembrare ritoccate perfino le fotografie e una brezza leggera attraversa la costa come un invito alla lentezza.

È in quell’istante che il paradiso appare perfetto.

Poi arriva qualcuno che piazza l’ombrellone a mezzo metro dal vostro asciugamano nonostante ci siano decine di metri liberi tutt’attorno, e la poesia rischia improvvisamente di trasformarsi in una riunione di condominio.

Le Egadi hanno un pregio raro: riescono ancora a regalare la sensazione di spazio. Cala dopo cala, scogliera dopo scogliera, offrono a ciascuno il lusso di una piccola intimità davanti al mare. È per questo che il primo segno di eleganza non è il costume firmato né il cappello di paglia perfettamente coordinato, ma la capacità di rispettare le distanze. Nessuno raggiunge queste isole per sentirsi in fila all’ufficio postale.

Esiste infatti una forma di invasione che non lascia danni visibili ma che tutti percepiscono immediatamente: occupare lo spazio degli altri. Vale per gli asciugamani, per gli ombrelloni e persino per i pranzi improvvisati. Perché il profumo di una caponata può essere irresistibile, ma quando arriva senza invito sotto il naso del vicino alle undici del mattino rischia di diventare un’esperienza collettiva non richiesta.

Anche il silenzio, da queste parti, merita una certa protezione.

Le Egadi possiedono già una colonna sonora che funziona magnificamente da qualche migliaio di anni: il vento tra le rocce, la risacca, il verso dei gabbiani. Eppure, ogni estate qualcuno decide di migliorarla con una cassa bluetooth capace di sonorizzare un’intera baia.

La verità è che le cuffie rappresentano probabilmente una delle più grandi conquiste della civiltà contemporanea. Permettono di ascoltare qualsiasi cosa senza costringere gli altri a condividere gusti musicali, podcast motivazionali o improbabili compilation estive.

Lo stesso principio vale per le telefonate. Le persone dall’altra parte del mare non sono necessariamente interessate a conoscere i dettagli della vostra cena della sera precedente o il resoconto completo delle vacanze. E soprattutto non hanno bisogno di ascoltarli tutti insieme.

Poi ci sono gli instancabili campioni di racchettoni e pallone. Figure leggendarie dell’estate mediterranea. Nessuno mette in discussione il diritto al divertimento. Il problema nasce quando ogni schiacciata costringe qualcuno a interrompere la lettura di un libro per evitare un colpo in piena fronte. Se il vostro svago richiede riflessi da portiere professionista a chi vi sta accanto, forse vale la pena spostarsi di qualche metro.

Ma il vero test di civiltà arriva spesso nei dettagli più piccoli.

Alle Egadi il vento è un alleato prezioso contro il caldo, ma è anche un formidabile complice della distrazione. Un tovagliolo dimenticato, un involucro leggero, un sacchetto lasciato aperto e in pochi secondi ciò che era sulla spiaggia diventa un problema del mare.

È qui che si misura la differenza tra chi visita queste isole e chi le rispetta davvero.

Un mozzicone abbandonato nella sabbia può restare nell’ambiente per anni. Una bottiglietta dimenticata può finire tra gli scogli o sul fondale. Sono gesti minuscoli, apparentemente insignificanti, eppure raccontano molto più di qualsiasi dichiarazione d’amore per la natura pubblicata sui social.

Lo stesso vale per la protezione solare. Proteggere la pelle è indispensabile, ma oggi esistono prodotti che rispettano maggiormente il mare e gli ecosistemi che rendono unico questo angolo di Mediterraneo. Una scelta piccola, quasi invisibile, che però fa la differenza.

Quando il sole inizia a scendere dietro Marettimo e la luce diventa dorata, arriva infine il momento più rivelatore della giornata: quello della partenza.

C’è chi si alza e lascia dietro di sé un piccolo campo di battaglia fatto di sabbia, cartacce e oggetti dimenticati. E c’è chi, prima di andare via, si ferma per qualche secondo a osservare il luogo che lo ha ospitato per un’intera giornata.

Un’occhiata attorno. Un rifiuto raccolto. Un telo scosso con discrezione. Nulla di spettacolare.

Solo educazione.

In fondo il segreto è tutto qui. Le Egadi non chiedono molto a chi le frequenta. Non pretendono cerimonie, regole complicate o gesti eroici. Chiedono soltanto una forma semplice di rispetto.

Perché il mare regala ogni giorno uno spettacolo straordinario. Sarebbe un peccato rovinarlo per colpa di un ombrellone piantato nel posto sbagliato, di una cassa bluetooth troppo entusiasta o di un mozzicone lasciato nella sabbia.

Il paradiso, dopotutto, è già perfetto così. Basta non comportarsi come se fosse il salotto di casa propria. Sperando proprio che non lo sia onestamente. Poi ognuno a casa sua fa come gli pare. Ci mancherebbe!