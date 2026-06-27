Marsala, si costituisce il gruppo Si Muove la Città. Lillo Gesone nominato capogruppo

Si è costituito ufficialmente il gruppo consiliare “Sì Muove la Città” presso il Consiglio Comunale di Marsala.

La documentazione di costituzione è stata formalmente depositata ieri mattina presso la segreteria della Presidenza del Consiglio.

Il gruppo sarà composto dai consiglieri comunali Marco Bonfratello, Angela Caradonna, Giovanni Maniscalco, Federica Meo e Lillo Gesone.

All’unanimità, i componenti hanno affidato il ruolo di capogruppo a Lillo Gesone, mentre Federica Meo ricoprirà la carica di vice capogruppo.

“Sì Muove la Città” si attesta così come il primo gruppo consiliare di maggioranza a formalizzare la propria costituzione in questa consiliatura, a due giorni dall’insediamento ufficiale del massimo consesso cittadino. “Una scelta – si legge nella odierna nota – che non è solo burocratica, ma fortemente politica: dimostra la volontà di dare immediatezza, solidità e una struttura chiara all’azione amministrativa. Il neonato gruppo nasce sotto il segno di una totale unità di intenti, non solo tra i suoi componenti, ma in piena e leale sinergia con l’intera coalizione di maggioranza e a pieno sostegno della Sindaca”.