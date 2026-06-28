Erice, per la mobilità nel centro storico acquistata una navetta da 6 posti

Il Comune di Erice rende noto che, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), assegnato alla Regione Siciliana dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA), con Decreto Dirigenziale n. 272 del 28/05/2025 sono stati approvati gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili. A seguito del provvedimento, al Comune di Erice è stato riconosciuto un contributo pari a 46.052,67 euro che sarà destinato al miglioramento dei servizi di mobilità all’interno del centro storico.

L’Amministrazione comunale ha già utilizzato le risorse per l’acquisto di una navetta elettrica da 6 posti, che sarà impiegata per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del centro storico e favorire una fruizione più ordinata e sostenibile dell’area. L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche comunali di valorizzazione del borgo, con particolare attenzione alla riduzione del traffico veicolare privato e al rafforzamento della mobilità dolce, a beneficio della vivibilità del centro storico e della sua attrattività turistica.

«La nuova navetta elettrica da sei posti – commenta la sindaca, Daniela Toscano – ci permette di affrontare in modo più ordinato e funzionale una criticità storica del centro con la gestione dei flussi e della mobilità. È una scelta che mette insieme pragmatismo e visione: meno traffico privato, più accessibilità, più qualità della vita, più servizi per i turisti. Il nostro obiettivo resta uno solo, cioè rendere Erice un centro storico sempre più vivibile per chi ci abita e sempre più accogliente per chi lo visita».