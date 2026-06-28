Marsala: 98mila euro per la manutenzione del verde del cimitero

Il Comune di Marsala investe 98mila euro per la manutenzione straordinaria delle aree verdi del cimitero comunale. Con una determina del Settore Servizi Pubblici Locali, l’Amministrazione ha infatti avviato la procedura per l’affidamento degli interventi destinati a migliorare il decoro e la sicurezza degli spazi esterni del camposanto. Il provvedimento, firmato dal dirigente del settore e predisposto dal Rup, l’ingegnere Giuseppe Alcamo, prevede l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio delle procedure di affidamento del servizio per l’anno 2026.

L’obiettivo è intervenire sulle numerose aree a verde presenti all’interno del cimitero, attraverso una serie di operazioni che comprendono la potatura degli alberi, in particolare dei cipressi, lo sfalcio meccanico e manuale della vegetazione spontanea, la pulizia delle aiuole, dei bordi dei viali e l’eliminazione delle erbe infestanti. L’intervento è necessario per garantire condizioni adeguate di sicurezza, fruibilità e decoro in una struttura particolarmente frequentata dai cittadini. Nel corso degli anni, infatti, la crescita della vegetazione e la necessità di interventi periodici – che spesso sono stati effettuati in ritardo e in maniera approssimativa – hanno reso indispensabile la programmazione dei lavori. Per il servizio il Comune ricorrerà alla procedura di affidamento diretto prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con la consultazione di più operatori economici. La scelta è consentita dalla normativa vigente per importi inferiori alle soglie europee e consentirà di accelerare i tempi.