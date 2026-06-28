Prove speciali al Rally Valle del Belice tra sport, storia e… Nocellara

Ben 11 prove speciali per poco più di 72 chilometri e mezzo, sono i numeri del 3° Rally Valle del Belice, competizione in programma sabato 18 e domenica 19 luglio e valida per il Campionato Siciliano. La crescita del Rally è certificata, poi, dal Rally Storico che sarà valevole, oltre che come Campionato Siciliano Rally Storiche, anche come Trofeo Rally di Zona (TRZ) e Trofeo Rally di Zona Auto Classiche (TRZC), validità nazionali di grande prestigio. Il percorso di questa terza edizione, organizzata dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, si preannuncia tecnico e altamente selettivo, articolato su un totale di 11 prove speciali che attraversano scenari unici e carichi di storia.

Il Rally scatterà nella mattinata di sabato 18 luglio con lo shakedown – i test ufficiali con le vetture in configurazione gara – che si terrà sul collaudato tracciato del “Cassaro”, in un tratto di 2,7 chilometri. Nel pomeriggio, invece, si farà sul serio con le prime 2 prove speciali, interamente ospitate nel territorio di Gibellina Nuova: un tracciato di 4,33 chilometri ricavato lungo la Statale 188, che i concorrenti dovranno ripetere due volte. Domenica 19 luglio sarà la giornata decisiva con le restanti 9 prove speciali, suddivise in tre passaggi su tre diversi percorsi:

“Cretto di Burri” (prove speciali 3, 6 e 9): la giornata si aprirà a Gibellina Vecchia con la suggestiva e tecnica prova di 4,25 chilometri sulla Statale 119, lambendo il celebre monumento del centro abitato.

“Del Belice” (prove speciali 4, 7 e 10): il tratto più lungo e cronometricamente cruciale del rally, ben 10,7 chilometri sulla Statale 188 nel segmento compreso tra Partanna e Montevago.

“Cassaro” (prove speciali 5, 8 e 11): sfumature di pura guida sulla Strada Provinciale 17, nel Comune di Partanna, per una lunghezza di 6,36 chilometri.

Il forte legame tra l’evento motoristico e l’identità della Valle è sottolineato da Giovanni Pellegrino, Presidente dell’Automobile Club Trapani: “Il nostro rally cresce anno dopo anno e questo è motivo di grande soddisfazione perché consente la crescita dell’intero movimento. Ma al tempo stesso rappresenta anche un’occasione unica per valorizzare i prodotti tipici locali come la Nocellara del Belice. Abbiamo istituito la Coppa Nocellara del Belice proprio perché crediamo fermamente nella promozione dei nostri prodotti, e quale prodotto può essere più rappresentativo del Belice se non la Nocellara del Belice?” La Nocellara del Belice DOP, regina indiscussa del territorio e protagonista di questo premio speciale, rappresenta un’eccellenza agroalimentare unica: è infatti l’unica cultivar in Europa a vantare la doppia certificazione DOP sia come oliva da mensa sia per l’olio extravergine (Valle del Belice DOP).