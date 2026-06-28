Caldo estremo anche in Sicilia, lunedì il picco. La Regione raccomanda massima attenzione sanitaria

La morsa dell’anticiclone non molla l’Europa e gli effetti si fanno sentire anche in Sicilia, dove le temperature sono in ulteriore rialzo, con un picco termico previsto per domani, lunedì 29 giugno. Per quanto riguarda la Sicilia, permane lo stato di preallerta arancione per incendi e ondate di calore, con particolare riguardo per le aree interne e le grandi città (Palermo, Catania e Messina).

A fronte di questa situazione, il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute ha emanato una raccomandazione contingibile e urgente per contrastare gli effetti delle ondate di calore in Sicilia e rafforzare le misure di prevenzione a favore della popolazione più fragile. Il provvedimento dispone, in particolare, l’attivazione del livello di massima attenzione sanitaria su tutto il territorio regionale nei giorni in cui i bollettini del Ministero della Salute segnalano condizioni di rischio “elevato o molto elevato” per ondate di calore. La raccomandazione, a firma del dirigente del Dasoe Giacomo Scalzo e dell’assessore Marcello Caruso, è indirizzata ai sindaci dei Comuni siciliani, al dirigente generale della Protezione civile regionale, ai dirigenti generali della aziende sanitarie, alle associazioni rappresentative delle strutture sanitarie private (ACOP, AIOP, ARIS), ai presidenti provinciali dell’Ordine dei Medici, dei Farmacisti e di Federfarma.

«L’aumento delle temperature – dice l’assessore Caruso – richiede un intervento di prevenzione urgente e coordinato tra istituzioni, sistema sanitario e amministrazioni comunali a tutela della salute dei cittadini, in particolare dei più vulnerabili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. In assessorato monitoriamo costantemente l’evoluzione delle condizioni climatiche e, nel caso in cui la situazione dovesse prolungarsi o peggiorare, valuteremo il rafforzamento delle misure adottate».

Nel dettaglio, alle Aziende sanitarie provinciali viene chiesto di potenziare il monitoraggio delle persone più fragili e gli accessi ai Pronto soccorso, oltre a rafforzare l’assistenza domiciliare e la continuità assistenziale. I Comuni, invece, dovranno predisporre locali climatizzati per l’accoglienza della popolazione, garantire assistenza alle persone sole e non autosufficienti e assicurare la disponibilità di acqua potabile nel corso delle manifestazioni pubbliche.

La nota dell’assessorato invita inoltre tutti i cittadini ad adottare comportamenti prudenti, come evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e idratarsi adeguatamente.